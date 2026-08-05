Rememoran trágico incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas

La Habana, 5 ago (ACN) El Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ejército Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias rememoraron hoy el incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de Matanzas, al cumplirse cuatro años del mayor desastre industrial en Cuba, que dejó 17 bomberos fallecidos y más de 140 lesionados.

Las instituciones subrayaron desde sus perfiles en la red social Facebook que el pueblo cubano honra a quienes enfrentaron las llamas con coraje y entregaron su vida por proteger a los demás, en un hecho que destruyó cuatro tanques de almacenamiento de crudo.

El siniestro comenzó el 5 de agosto de 2022 por el impacto de un rayo sobre el tanque 52, con 26 mil metros cúbicos de crudo nacional, y se prolongó durante cuatro días con explosiones en cadena.

Familias cercanas fueron evacuadas y reubicadas en viviendas nuevas, mientras la población de Matanzas sufrió leves afectaciones ambientales por humo y residuos tóxicos.

El plan oficial prevé cuatro años para restituir la capacidad de almacenamiento de 200 mil metros cúbicos, mediante la construcción de nuevos tanques, sistema eléctrico soterrado, laboratorio y talleres.

Autoridades informaron que se incrementó la distancia entre depósitos de 30 a 110 metros y se instaló un nuevo sistema de pararrayos con asesoría venezolana, como parte de las medidas de seguridad.

El impacto del incendio se refleja aún en la memoria social y en la estrategia energética nacional, que prioriza la reconstrucción de la Base como parte de las transformaciones estructurales en curso.