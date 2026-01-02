Recuperados en Río Cauto centros de educación y comercio 

Río Cauto, 2 ene (ACN) La totalidad de las instalaciones de Educación y Comercio Interior dañadas por el huracán Melissa en esta localidad de la provincia de Granma, al sudeste de Cuba, fueron recuperadas antes de finalizar 2025.

Durante su paso por la región oriental de la mayor de las Antillas, el 29 de octubre pasado, el evento hidrometeorológico causó estragos en los 13 municipios granmenses, los más significativos en el de Río Cauto.

A 60 ascendió la cifra de instituciones educativas dañadas por los fuertes vientos del meteoro y lluvias intensas a él asociadas y a un frente frío posterior, declaró a la prensa Risel la O Sardiñas, director municipal de Educación.

Los docentes y otro personal de los planteles averiados laboraron en su recuperación junto a constructores, resaltó, y enfatizó en que los perjuicios no impedirán a Río Cauto culminar con buenos resultados docente-educativos el curso escolar 2025-2026.

Miladis Alcolea Núñez, directora general de la Empresa municipal de Comercio y Gastronomía, expresó que la entidad ejecutó 40 acciones de mantenimiento menor en los locales impactados, consistentes en subsanar derrumbes parciales de techos, desconchamiento de pisos y paredes y pintura.

Además, recibió restauración integral la bodega La Plaza, en la cabecera municipal.