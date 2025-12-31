Recuperadas el 90 por ciento de las instalaciones de Educación

Guantánamo, 31 dic (ACN) El 90 por ciento de las instalaciones del sector de la Educación afectadas en Guantánamo por el paso del huracán Melissa, a finales de octubre pasado, se encuentran recuperadas.

Raquel Laviste Villafruela, directora general de Educación en la provincia más oriental de Cuba, refirió que el evento hidrometeorológico dañó 277 instalaciones, de ellas 271 educativas, y ya se restablecieron 244 en total.

Precisó que de todas las afectaciones, cuatro fueron derrumbes totales; uno en El Salvador e Imías, donde ya se iniciaron los trabajos de recuperación y dos en Manuel Tames, en los cuales se comenzará posteriormente.

Los municipios de Caimanera y Yateras terminaron con la restauración de los centros afectados, se espera que Imías, Niceto Pérez y Guantánamo concluyan antes de cerrar el 2025 y se cuenta con todos los recursos para las acciones que deben acometerse, indicó.

Añadió que al resto de los municipios le quedarían por restablecer instituciones ubicadas en zonas de difícil acceso, en las cuales se retomarían los trabajos en los primeros días de Enero.

El sector de la Educación no descansa a partir de las prioridades que se atienden en la recuperación de las escuelas en los 10 municipios luego del paso de Melissa, expresó Laviste Villafruela.

Reconoció el trabajo y apoyo de empresas constructoras como EASE y EPMALCO, de otras agencias y agentes, entre estos cooperativas agropecuarias, delegados de circunscripciones, presidentes de Consejos Populares, miembros de algunas comunidades y familias.