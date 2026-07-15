 Recorrió Presidente nuevos proyectos industriales en Habana del Este

La Habana, 15 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó este martes la construcción de la primera estación pública de carga para vehículos eléctricos del país, ubicada en la autopista Vía Blanca, enlace entre La Habana y Matanzas, en La Habana del Este; además de otras obras industriales en ese municipio, precisó Presidencia desde su web institucional.

La obra, ejecutada por la mipyme 5ta. Avenida Motores, creada en 2023 para brindar servicios de posventa a la marca Dongfeng en Cuba, contará con un parque fotovoltaico de 432 paneles y un contenedor tecnológico de 20 pies con inversor de 250 kilovatios y respaldo en batería de 1,013 megavatios hora.

El proyecto, situado en la comunidad Peñas Altas, en Guanabo, permitirá cargar siete vehículos simultáneamente, generará empleos, restaurará once edificios, iluminará la zona con 18 postes solares y rescatará un Servicentro deteriorado, como parte de la responsabilidad social de la empresa.

Su ubicación en el corredor turístico hacia Varadero favorecerá la movilidad eléctrica, en correspondencia con el cambio de matriz energética que impulsa el país.

Muy cerca de allí, el Jefe de Estado recorrió la Unidad Empresarial de Base Industrial Guanabo, donde conoció un proyecto de ensamblaje y soldadura de 250 cajas de Ampiroll, destinadas principalmente a la recogida de residuos en la capital.

Se informó que las cajas llegarán en julio y agosto para ser ensambladas en los talleres, lo que contribuirá a paliar la escasez de contenedores para el acopio de basura en La Habana.

La unidad, con 77 trabajadores, incrementará su carga de trabajo y beneficiará a ingenieros, técnicos y operarios con este nuevo proyecto.

Díaz-Canel reiteró la importancia de que las empresas asuman la autonomía que traen las transformaciones económicas y sociales aprobadas, y señaló la necesidad de gestionar combustibles e insumos, exportar e importar, tener cuentas en divisas y distribuir utilidades.

El mandatario subrayó que el empresariado cubano debe prepararse para este nuevo escenario de mayores responsabilidades.