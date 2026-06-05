Recorrió Díaz-Canel preuniversitario del MININT en Playa

La Habana, 5 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, visitó este jueves el Instituto Preuniversitario Vocacional del Ministerio del Interior “Hermanos Martínez Tamayo”, acompañado por el titular del sector y miembro del Buró Político, general de cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, informaron fuentes de Presidencia.

En diálogo con estudiantes, graduados, directivos y profesores de la escuela —única de su tipo en el país, ubicada en el municipio capitalino de Playa—, el Jefe de Estado resaltó la formación integral de los alumnos, “como siempre pidió Fidel cuando desarrolló los primeros conceptos de la Batalla de Ideas”.

Díaz-Canel expresó sentirse admirado “por lo que ustedes han venido haciendo, sobre todo porque lo han sostenido durante años, incluso en estos que han sido tan duros y nos han afectado e impactado tanto en la actividad educacional”.

“Creo que el Ministerio del Interior, además de los méritos y reconocimientos que tiene en nuestro pueblo, debe sentirse orgulloso también de contar con una institución como esta”, afirmó el mandatario.

Al recorrer aulas y laboratorios, consideró que los ambientes escolares deben ser “lindos, limpios, ordenados y bien pintados”, porque la educación no se limita al conocimiento de un currículum, sino que “tiene muchos componentes que van influyendo, nutriendo y alimentando el espíritu”, acotó .

El Presidente subrayó la necesidad de asumir un pensamiento crítico, lograr una formación integral y mantener un compromiso revolucionario, “de ser buenos ciudadanos cubanos, de aportar con todas nuestras capacidades al proceso de construcción socialista en el país”.

Tras escuchar historias de vida de los alumnos y reflexiones de los profesores, destacó que “estar conversando con ustedes, ver la disposición, los compromisos, la formación, la manera en que se expresan, ratifica también los sentimientos que uno tiene de reconocimiento hacia esta institución. Esto nos fortalece mucho y también da mucha energía”.

Convocó a los jóvenes a sumarse a la Red Juvenil Comunitaria y les pidió que “estudien mucho, profundicen, vayan a la historia y a la ciencia, porque eso les va a dar las herramientas, los argumentos, los conocimientos para que tengan un pensamiento propio, un pensamiento crítico de todo lo que ocurre a su alrededor, para que puedan tomar decisiones de verdad, coherentes”.

Según se conoció, la visita respondió a un pedido realizado por una alumna del centro en una actividad previa.

La coronel Vivian Sabuquet Larrondo, directora del instituto, declaró que “tiene una misión importante: formar los futuros cuadros y oficiales del Ministerio del Interior (MININT), por más de 22 años ya. Hemos graduado a más de 4000 jóvenes”.

Explicó que muchos de ellos se desempeñan hoy en el MININT, mientras otros se insertaron en universidades civiles.

“Pienso que lo fundamental es el aporte que hemos hecho, no solo al Ministerio del Interior, sino a la sociedad”, añadió.

La directora precisó que los estudiantes reciben una preparación integral, que incluye educación patriótica y militar, actividades físicas, culturales y deportivas, así como formación tecnológica y científica.

Los alumnos ingresan con 14 o 15 años y egresan con 17, preparados por profesores con experiencia y sensibilidad, quienes transmiten valores de solidaridad, humanismo y patriotismo, con el apoyo de la familia.