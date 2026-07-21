Recorrió Díaz-Canel municipios de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre

La Habana, 21 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, visitó este lunes los Consejos de Defensa Municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, con el propósito de evaluar desafíos y avances en cada territorio, precisaron fuentes de Presidencia.

En los encuentros participaron Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana; y Yanet Hernández Pérez, Gobernadora de la capital, junto a otras autoridades.

Las reuniones permitieron revisar temas como la distribución de energía eléctrica, el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos y la atención a personas en situación de vulnerabilidad, además de la producción de alimentos y el funcionamiento de los Sistemas de Atención a la Familia.

En San Miguel del Padrón, municipio con 25,7 kilómetros cuadrados y unos 163 mil habitantes, se informó sobre el completamiento de estructuras de dirección y el mejoramiento de sistemas de trabajo, así como la aplicación de un mapa energético municipal para monitorear el servicio eléctrico.

En Diez de Octubre, con 12 kilómetros cuadrados y cerca de 200 mil habitantes, se analizaron las potencialidades de los nuevos actores económicos y la importancia de mantener activas las Zonas de Defensa, integradas por nueve estructuras de base.

Díaz-Canel subrayó la necesidad de prever soluciones ágiles y de mantener comunicación directa con la población, para atender reclamos y evitar que problemas como la acumulación de desechos sólidos se agraven en la ciudad.

El mandatario destacó el papel de la Red Juvenil Comunitaria en ambos municipios, donde jóvenes han desarrollado actividades de impacto social como ferias de empleo, festivales y apoyo a personas vulnerables.

En el intercambio, el Jefe de Estado aseguró que próximamente se realizarán nuevas jornadas de trabajo en los municipios, con el fin de profundizar en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes de la ciudadanía.