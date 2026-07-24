Recorre Vicepresidente de la República obras sociales en Caibarién

Santa Clara, 24 jul (ACN) Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República; Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido; y Jorge Luis Tapia Fonseca, Vice Primer Ministro, junto a las principales autoridades de los consejos de defensa provincial y municipal, visitaron este viernes instalaciones sociales y culturales de Caibarién, después del acto provincial por el aniversario 73 del 26 de Julio.

Hasta los complejos Villa Mar y Villa Blanca llego el también miembro del Buró Político , espacios que reabrieron sus puertas al público para ofrecer recreación a las familias, en especial a los niños, a partir del trabajo conjunto entre empresas estatales y actores económicos no estatales.

Susely Morfa González, primera secretaria del Partido en Villa Clara, explicó la recuperación del complejo Mar Azul como una alternativa atractiva para la temporada de verano. La dirigente destacó el valor de la cooperación entre el sector público y el privado para ejecutar acciones que beneficien a la población, fórmula que ha mostrado efectividad en el territorio sede de las festividades.

El recorrido incluyó la apertura de las renovadas instalaciones de la escuela primaria Fructuoso Rodríguez Pérez, inmueble que, en épocas pasadas, albergó un cuartel de la tiranía.

Maestros, alumnos y familiares acompañaron al Vicepresidente durante la visita a las aulas y áreas, las cuales presentan un acabado de calidad, producto del trabajo de la Empresa Constructora de Obras para el Turismo (ECOT), con sede en Cayo Santa María.

En el centro de la ciudad, el Vicepresidente llegó al restaurante San Pascual. El local, decorado con motivos alusivos a la cultura y las leyendas marineras, abrió sus puertas este viernes a partir de una alianza entre la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía y la Empresa Pesquera Industrial (EPICA) de Caibarién.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, diputada a la Asamblea Nacional y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, ofreció detalles sobre los resultados de la entidad pesquera local. La dirigente ponderó el vínculo establecido entre la EPICA y el sector gastronómico, el cual ha posibilitado la prestación de servicios con calidad a la población y la ampliación de las opciones recreativas en el municipio.

El recorrido abarcó, además, la playa Mar Azul y el Centro Recreativo Rumbos, espacios donde se evidenció el espíritu festivo que caracteriza a la localidad, sede central de las conmemoraciones por el 26 de Julio en la provincia.