Reconoció Díaz-Canel entrega de la salud cubana y chequeó abasto de agua

La Habana, 30 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció este jueves la entrega del personal de salud durante una visita al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, en esta capital, precisaron fuentes de Presidencia.

Acompañado por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en La Habana, el mandatario intercambió con directivos, dirigentes de las organizaciones políticas del centro y especialistas, según el reporte de Estudios Revolución.

Durante el encuentro, Díaz-Canel valoró el accionar del personal de la salud, sin combustible, sin transporte, sin medicamentos ni energía.

"Ustedes son parte de esa victoria que obtuvimos en la ONU (Organización de las Naciones Unidas), porque ese respeto al país tiene que ver con lo que ustedes han hecho en Cuba y en las misiones internacionalistas", afirmó el mandatario.

La directora del hospital, doctora Alena Fontane Valdés, explicó los principales programas que se desarrollan en la institución, entre ellos el Centro Regional para la cirugía neonatal, el Centro de Referencia Nacional de trasplante hepático pediátrico, el de cirugía de la vía aérea, el de implante de células madre para la distrofia muscular de Duchenne y el de cirugía de parálisis braquial obstétrica.

La directiva resaltó que, pese a los impactos del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, agravado por el cerco energético y las medidas coercitivas, se aprecian mejoras en indicadores como el incremento de la supervivencia del paciente crítico y ventilado en la terapia neonatal.

El mandatario se interesó por la implementación de las transformaciones económicas y sociales en el hospital, que acoge a niños y adolescentes de diferentes territorios del país, y enfatizó en las ventajas de la transformación digital.

Posteriormente recorrió áreas del William Soler, el Aula de Simulación Virtual para el entrenamiento de cirujanos, el departamento de Telemedicina y la Sala de Cirugía, donde saludó a pacientes y familiares.

La jornada incluyó una visita a la fuente Benigno, como parte del chequeo sistemático al Programa Integral para el Aseguramiento al Abasto de Agua en La Habana, en la que participaron el miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, la viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh, el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, y la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez.

Ese campo de pozos, ubicado al sur del municipio Cotorro, complementa el sistema este de la capital y abastece a unos 58 mil habitantes de San Miguel del Padrón, según explicó el ingeniero Yosvany Rubí Bazail, director general de la empresa Aguas de La Habana, quien precisó que ya está resuelta la infraestructura civil y se ejecuta un programa de supresión de salideros y el completamiento de equipos de bombeo.

En el intercambio se pasó revista a la estrategia que abarca soluciones con fuentes de generación distribuida y fuentes renovables de energía para suplir el déficit energético que impide el bombeo de agua a la capital.

El director general de Aguas de La Habana indicó que en la primera etapa se están poniendo los grandes grupos electrógenos y ya se hacen pruebas que salen satisfactoriamente.

Díaz-Canel se interesó por las causas de las afectaciones en el servicio en la capital durante los últimos días, provocadas por grandes averías en conductoras como Cuenca Sur, roturas de equipos de bombeo que esperan importación de partes y piezas, y ajustes en líneas eléctricas para los grupos electrógenos.

El Presidente convocó a seguir trabajando de manera coordinada para disminuir las afectaciones e incrementar los volúmenes.