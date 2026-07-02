Reconocen en Bayamo desempeño de educadores y estudiantes  

Bayamo, 2 jul (ACN) La Orden Frank País, de Segundo Grado, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, fue impuesta hoy a la profesora Rafaela Noriega Corrales, en esta oriental ciudad.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, le impusieron el alto estímulo en ceremonia realizada en el teatro Bayamo.

Los más de 600 presentes le tributaron un prolongado y fuerte aplauso a la agasajada, como reconocimiento a sus 45 años de labor docente.

Noriega Corrales declaró a la Agencia Cubana de Noticias que su reincorporación al trabajo luego de jubilarse obedece a que ‘’educar es lo que sé hacer y me gusta”, por tanto, se mantendrá activa mientras pueda, aseguró.

El teatro Bayamo acogió el acto de culminación del curso escolar 2025-2026 en el municipio de Bayamo.

En la ocasión, cuatro educadores recibieron la distinción Rafael María de Mendive, conferida por el Sindicato de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte a sus afiliados con 20 años de permanencia en el sector en el caso de las mujeres, y 25 los hombres.

Educadores y trabajadores de apoyo a la docencia merecieron certificados de Ejemplares y Destacados por la Calidad.

Una decena de estudiantes fueron estimulados por sus resultados integrales, entre ellos Fernando José Joa Cruz, alumno del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche y quien conquistó medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Informática 2026.

En el periodo escolar recién concluido en Bayamo funcionaron 167 instituciones educativas con 25 mil 977 alumnos, cuyos resultados satisfactorios hicieron merecedor al municipio del reconocimiento de la Dirección Provincial de Educación.