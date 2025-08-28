Reconocen a trabajadoras de la Fiscalía General de la República

La Habana, 28 ago (ACN) A propósito de los 65 años de constituida la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), este miércoles fue reconocida una representación de la Fiscalía General de la República (FGR) por sus notables aportes al fortalecimiento de la organización y a la promoción de políticas públicas en defensa de los derechos de las féminas.

En el acto realizado en el Memorial José Martí, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y secretaria General de la FMC, y Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, entregaron la Distinción 23 de Agosto a la fiscal jefa del departamento de Política de Cuadros, Liuva Monteagudo García.

La organización que agrupa a todas las cubanas decidió otorgar el sello conmemorativo 65 aniversario de la FMC a cinco mujeres del órgano, destacadas en tareas asociadas al ejercicio de la acción penal pública y la defensa de la legalidad.

En las palabras centrales de la ceremonia, Amarelle Boué destacó el acompañamiento permanente de la Fiscalía Cubana en la promoción de políticas públicas, la prevención y enfrentamiento a la violencia de género, asesoramiento jurídico en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y el trabajo educativo en escuelas y comunidades.

Como acuerdo del Consejo de Dirección de la FGR, se decidió entregar a la FMC el Sello 50 aniversario del órgano del Estado, por ser una organización que trabaja incansablemente en la defensa de los derechos de la mujer, y a su vez fueron reconocidas 22 compañeras que contribuyen al fortalecimiento del Estado Socialista, de derecho y justicia social.

La Junta Directiva Provincial de la Unión de Juristas de La Habana otorgó reconocimiento también a la FGR en ocasión del 65 aniversario de la FMC, órgano donde el 80% son féminas y el 79% ocupan cargos de dirección.