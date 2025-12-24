Reconoce asamblea solemne a personalidades y colectivos pineros (+ Fotos)

Nueva Gerona, 24 dic (ACN) La asamblea solemne del Poder Popular, presidida por Yuladis García, reconoció a colectivos y personalidades, cuyas trayectorias han dejado impronta en la vida socioeconómica de Isla de la Juventud, que aún festeja la jornada por la cultura local.

El acto se realizó en el cine teatro Caribe a tenor del aniversario 195 de la fundación de la colonia Reina Amalia y su población Nueva Gerona, el 17 de diciembre de 1830 por edicto del monarca español Fernando VII, hecho que marcó el origen histórico de la ciudad.

En tal sentido, se confirió a Adiel Morera y Roberto Únger el Escudo Pinero, una de las máximas distinciones del territorio, oficializado como símbolo municipal en 1933, y que se entrega a personalidades con aportes relevantes a la vida social, cultural y económica de la segunda ínsula cubana.

Prosiguió la ceremonia con la proclamación de Hijos Ilustres de la Isla a Beatriz Gil Sardá, Sergio Rivero Carrasco y Michel Enríquez Tamayo, quienes desde sus respectivas esferas de actuación, contribuyen de manera excepcional al prestigio y la memoria histórica del municipio especial, al tiempo que encarnan lo mejor del espíritu pinero.

Durante la jornada se otorgó, además, el Pino criollo a Arismeldo Leyva, Lázaro Labrada, Víctor Doeste, Iván Portuondo, Luis Félix Rivera, Edel Pérez, Euclides Veirut, Karel Cruz, Miguel García, Carlos Borges y Fernando Nápoles.

Merecieron la Flor de Azahar Reinaldo Medina, Inocencio Ramírez, Clara Moya, Mercedes Delgado, Moraima Peraza, Nancy Ramírez, Elizabeth Ríos y los colectivos de Kilómetro cero (actor privado), Sistema de casas de cultura, Unidad Empresarial de Base Mármol Isla, la División Territorial de la empresa de telecomunicaciones (ETECSA), el proyecto de desarrollo local Agua Santa.

Por su aporte a la vida cultural y comunitaria, recibieron el atributo La Cotorra el programa radial Camaraco, así como Jorge Chales, Emilio Pantoja, Mailim Batista, Lidia Piñero y María Caridad Guillama, asimismo, en la labor al servicio de la comunicación sobresalieron por su entrega y profesionalidad Noel Otaño y Yuliet Pérez.

Obtuvieron la medalla Aniversario 195 de Nueva Gerona, Juan Ramón Bascó, Malena Barreto, José Calá, Dagoberto Consuegra, Inalvis Mazar, Carlos Casasayas, Guillermo Maquintoche, Fidel Vera, Camarcó Teatro, Antonio Lewis, Jesús Pérez, Estrella Sivila, Anicia Pardo, Eloy López, Doris Cairo, Arcides Betancourt, Leonardo Cruz y Marlén Villavicencio.

El programa finalizó con la cancelación de un sello postal conmemorativo, que perpetúa en la memoria nacional la trascendencia de la fecha y de sus protagonistas, este acto filatélico fue testimonio tangible de orgullo y pertenencia, acuñado y firmado por las máximas autoridades del municipio y por Douglas Leyva, presidente del Grupo Empresarial Correos de Cuba.