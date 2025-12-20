Rechaza Cuba designación de Venezuela como organización terrorista

La Habana, 20 dic (ACN) La designación por Estados Unidos del Gobierno legítimo de Venezuela como organización terrorista extranjera es un nuevo acto arbitrario, fraudulento, unilateral y políticamente motivado, aseguró hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

En X, el jefe de la diplomacia en la isla caribeña subrayó la falta de credibilidad de estas decisiones y la manipulación del terrorismo como arma política.

De acuerdo con el canciller cubano, la designación de Venezuela como organización terrorista, también debilita los esfuerzos internacionales contra ese flagelo.

"¿Qué moral tiene el gobierno de Estados Unidos para estas designaciones, cuando protege y financia organizaciones terroristas en su territorio, se niega a colaborar con países vecinos como Cuba en materia de terrorismo y habla abiertamente de acciones encubiertas y sabotajes de la CIA contra infraestructuras venezolanas?", subrayó Rodríguez Parrilla.

Manifestó que la Casa Blanca solo persigue aislar internacionalmente a la Revolución Bolivariana y Chavista, aumentar la presión, escalar en una agresión con impredecibles consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de América Latina y el Caribe y ampliar exiguo apoyo a sus ataques ilegales.

El mensaje del canciller cubano también expresa la solidaridad y apoyo de la mayor de las Antillas al pueblo y Gobierno venezolanos "frente a esta infame barbarie".