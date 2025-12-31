Reabre en Holguín segundo restaurante Polinesio de Cuba (+Fotos)

Holguín, 31 dic (ACN) El restaurante Polinesio de la ciudad de Holguín, segundo de su tipo en Cuba, reabrió sus puertas tras un proceso de remozamiento, como parte de las inversiones que se acometen en saludo al aniversario de la Revolución cubana.

A la apertura este martes asistió Joel Quipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, quien reiteró que la calidad y variedad deben distinguir los servicios mediante una constante retroalimentación con las opiniones de los clientes.

La emblemática instalación, que resalta por la integralidad de su gastronomía y el atractivo confort de las áreas que la componen, fue inaugurada el 25 de julio de 1983 por el primer ministro de Granada Maurice Bishop, en visita a la ciudad, y por Melba Hernández, heroína del Moncada.

Ubicado en lo alto del edificio Sierra Cristal, en la ciudad cubana de los parques, el centro cerró sus puertas en febrero de 2017 para enfrentar su primer proceso de reparación capital, que incluyó la sustitución de las redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, insistió que esta reapertura constituye un regalo para los holguineros, por lo cual se impone ofrecer una atención de excelencia.

Con una renovada decoración, el Polinesio invita a disfrutar de una grata estancia a quienes lo escojan como restaurante referencial en la ciudad de Holguín, donde residen alrededor de 300 mil habitantes.

El Polinesio holguinero, que sigue a su similar en el capitalino hotel Habana Libre, dispone de varias áreas de servicio entre las que se destacan el restaurante, dos salones de protocolo, un bar de espera y otro exterior en la terraza, para un total de 192 capacidades.

Miriela Infante Rodríguez, directora de la Empresa de Alojamiento y Gastronomía en la provincia, expresó que mediante encadenamientos productivos se trabaja en el rescate de platos que caracteriza la carta de la instalación y que permanecen en el acervo cultural de los holguineros.

Maritza Rodríguez Mora, fundadora de la entidad, afirmó que la instalación se encuentra totalmente renovada y el reto de los trabajadores es conservarla y ofrecer un servicio de excelencia al cliente, como siempre la ha distinguido desde sus inicios.

En sus más de cuatro décadas de servicio, el sitio ha sido visitado por reconocidas personalidades y celebridades, entre ellas Geraldine Chaplin, quien celebró un cumpleaños coincidiendo con una visita a esta oriental urbe.