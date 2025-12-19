Prosigue confección de uniformes escolares en Holguín

Holguín, 19 dic (ACN) La Unidad Empresarial de Base Confecciones Yamarex en la provincia de Holguín prosigue en la producción de uniformes escolares correspondientes al curso 2025-2026 de la Educación General, solicitados por el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) en el territorio nororiental.

Elsa Matos Martínez, analista de esta industria, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad completó la entrega de más de 110 mil uniformes requeridos para el actual curso escolar y continúa trabajando en el resto de los que faltan.

Matos Martínez agregó que se elaboran los uniformes de los estudiantes becados de las escuelas de preuniversitario, politécnico y pedagógico, cuya demanda supera las 20 mil prendas.

La especialista refirió que este vestuario responde a las prioridades establecidas por el Mincin en las enseñanzas de nuevo ingreso, donde incide la variación de las tallas solicitadas y su distribución se realiza por la tienda que lo solicita.

Los cuatro talleres de la empresa están enfocados en el procesamiento industrial de las prendas con el propósito de completar su producción en el menor tiempo posible, pese a las afectaciones del fluido eléctrico y las enfermedades de sus trabajadores debido a la actual situación epidemiológica por la que atraviesa el país, factores que han disminuido la rapidez del proceso.

Con el fin de aprovechar al máximo la materia prima, se reutilizan los desechos generados mediante la fabricación de almohadones, servilletas y otros insumos, que se comercializan en el punto de venta del taller Lidia Doce y depende de la disponibilidad del recurso.

Yamarex pertenece a la Empresa de Confecciones Textiles Boga, dedica sus manufacturas a programas sociales y entre sus principales clientes figuran los Ministerios de Comercio Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Salud Pública y otros organismos.