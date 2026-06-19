Matanzas, 19 jun (ACN) Con la finalidad de corregir más de un centenar de cordones de soldadura identificados como defectuosos, progresan los trabajos planificados durante las 24 horas del día en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, fuera del sistema eléctrico desde este lunes.

De acuerdo a una nueva actualización publicada por la propia industria en sus perfiles institucionales, un gran número de trabajadores de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, de la Base Central de Reparaciones y de la entidad se encuentran inmersos en una gran batalla de soldadura y ya se han sustituido una gran cantidad de cordones.

Refiere el comunicado que laboran simultáneamente ocho soldadores y se realizan controles radiográficos a las uniones soldadas para verificar su calidad; terminadas y certificadas las soldaduras en el economizador, restaría la prueba hidráulica que, de ser positiva, acercaría a un plazo de entre siete a ocho horas la posible sincronizacion de la unidad, reconocida como punta de lanza en la generación térmica en el país.

Según publicó hoy la emisora nacional Radio Rebelde, especialistas confirmaron que tras estos trabajos se reduce en un buen rango la amenaza de avería, al tratarse de soldaduras realizadas al inicio de construcción de la industria, pero reiteraron que ese haz de tuberías muestra reducción del diámetro exterior como natural consecuencia de los años de explotación.

Román Pérez Castañeda, director general de la CTE Guiteras, explicó recientemente al telecentro local TV Yumurí que la salida de la CTE tuvo un origen puntual: un cordón de soldadura falló y dañó tres tubos más, dejando un total de cuatro afectados, situación que ya se resolvió con el cambio de esos elementos.

Aunque inicialmente se dictaminó que los trabajos de reparación y mantenimiento se extenderían presumiblemente hasta el lunes venidero, entendidos coinciden en que pudiera ser, quizás, el próximo domingo, día que en Cuba se dedica a los padres.

Ubicada en el occidente del país, donde se concentran las mayores cargas eléctricas, la Central Antonio Guiteras también destaca entre sus homólogas por consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras ventajas.