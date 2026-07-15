Primer ministro felicitó a la UPEC en el aniversario 63 de creada

La Habana, 15 jul (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro cubano, felicitó hoy a los miembros de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en el aniversario 63 de su fundación.

A través de un mensaje en la red social X, el jefe de Gobierno destacó las palabras de la Presidencia Nacional de la UPEC que la reafirma como organización que defiende la ética profesional y el compromiso social de la prensa nacional.

En el texto, Marrero Cruz llamó a la organización a plantarse al centro de la sociedad como un baluarte del diálogo, de contrapeso y del control social y popular.

«Muchas felicidades a los miembros de la UPEC, en el aniversario 63 de la organización, llamada, como diría en el mensaje de felicitación su Presidencia Nacional, a "plantarse al centro de la sociedad como un baluarte del diálogo, de contrapeso y del control social y popular"».

La UPEC, fundada en 1963, agrupa a periodistas y comunicadores de todo el país, y ha sido protagonista en la formación de generaciones de profesionales comprometidos con el pueblo y la Revolución.