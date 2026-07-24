Presidente Díaz-Canel visitó Parque Científico Tecnológico de La Habana

La Habana, 24 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este jueves el Parque Científico Tecnológico de La Habana, donde subrayó su liderazgo y llamó a fortalecer vínculos entre empresas estatales y no estatales en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, informaron fuentes de Presidencia.

Fundado en 2020, el Parque se consolidó como ecosistema de innovación. En diálogo con directivos y representantes de mipymes incubadas allí, el mandatario resaltó las soluciones generadas a partir del talento universitario y exhortó a ampliar la integración y dar mayor visibilidad a los resultados en beneficio del desarrollo nacional.

Díaz-Canel instó a aprovechar las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país, especialmente en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con amplias potencialidades.

Durante el intercambio conoció sobre Laberinto Tech, empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones informáticas en negocios y comercio electrónico.

Su director, Yunior Almaguer, graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas, explicó al Presidente proyectos vinculados al control de flotas de autos de entidades turísticas como Transtur y Ecotur.

También fue informado acerca de Gemellux, otra empresa incubada en el Parque. Tatiana Delgado Fernández, directora, precisó que convierten datos dispersos en activos gestionados para apoyar la toma de decisiones, con experiencias en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Turismo y el Medioambiente.

Rafael Torralbas Ezpeleta, presidente del Parque, declaró en el encuentro que la función esencial de la institución es apoyar el nacimiento y desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica.

"Todo lo que el Parque les puede brindar a los nuevos emprendimientos se convierte en una gran ayuda para soportar su crecimiento", afirmó.

Torralbas Ezpeleta señaló que ofrecen servicios básicos, tecnológicos y de valor añadido, entre ellos asesorías legales, gestión de financiamiento y apoyo para acceder a mercados nacionales y de exportación, incluso en el exterior, gracias a relaciones internacionales consolidadas.

Actualmente el Parque cuenta con 40 emprendimientos en distintas etapas de incubación, algunos con desarrollo sólido y otros en fases iniciales.

Esta fue la tercera visita del Jefe de Estado a la institución desde su fundación, tras las realizadas en 2020 y 2023, como parte de la prioridad otorgada a la ciencia, la innovación y la transformación digital en la gestión del Gobierno.