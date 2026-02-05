Presidente Díaz-Canel actualiza sobre situación nacional (+ Video)

La Habana, 5 feb (ACN) Cuba es un país de paz, reiteró hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en comparecencia ante medios nacionales y extranjeros, y confirmó que se trabaja en las proyecciones y estrategias para enfrentar la actual situación.

El encuentro se transmite en cadena nacional de radio y televisión, así como a través del canal de YouTube de la Presidencia.

En más de una hora de respuestas el mandatario ha abordado temas como la situación del país en el contexto actual, colaboración internacional, respaldo a Cuba, generación eléctrica, inversiones, recuperación de termoeléctricas, relaciones bilaterales con Estados Unidos, defensa nacional y proyecciones, y aclaración sobre las bases militares en territorio nacional, entre otros.

El presidente Díaz-Canel explicó las proyecciones del país para enfrentar la actual situación, tras las valoraciones realizadas por el Buró Político, el Consejo de Defensa Nacional y el Consejo de Ministros, donde se analizaron estrategias frente al desabastecimiento agudo de combustible.

Señaló que Cuba ha recibido apoyos de la comunidad internacional, con expresiones de solidaridad de gobiernos y movimientos sociales, además de empresas y actores dispuestos a trabajar con la nación a pesar de las circunstancias.

Reiteró la disposición de Cuba al diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, sin presiones ni condicionamientos previos, con respeto y sin injerencia en la soberanía, en aras de un intercambio civilizado que beneficie a ambos pueblos.

Díaz-Canel subrayó que Cuba es un país de paz, que no constituye amenaza para Estados Unidos, y aclaró que no se encuentra en estado de guerra, aunque se actualizaron y aprobaron planes de preparación para ese escenario.

Afirmó que Cuba no es un país terrorista ni patrocina el terrorismo, sino que ha sido víctima de actos de esa índole, y recordó que no existen bases militares extranjeras en el territorio nacional, salvo la ilegal base naval de Guantánamo.

El mandatario precisó que el país lleva cuatro semanas sin generar electricidad mediante la generación distribuida, pese a que la potencia está instalada y lista tras su recuperación el pasado año, situación que responde al desabastecimiento de combustible.

