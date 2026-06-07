Presiden Raúl y Díaz-Canel acto de ascenso en el Minint

La Habana, 7 jun (ACN) Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.
Así lo confirmó el Jefe de Estado en su cuenta en la red social X donde resaltó que la ceremonia tenía lugar con motivo del aniversario 65 del Ministerio del Interior, según publica hoy el periódico Juventud Rebelde.
Por ello, felicitó a todos los homenajeados «con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada».