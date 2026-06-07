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Presiden Raúl y Díaz-Canel acto de ascenso en el Minint

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ACN - Cuba
Redacción ACN | Foto: @DiazCanelB
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07 Junio 2026

La Habana, 7 jun  (ACN) Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder al frente de la Revolución Cubana, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó en actos de ascensos y condecoraciones a jefes y oficiales de destacada trayectoria.

Así lo confirmó el Jefe de Estado en su cuenta en la red social X donde resaltó que la ceremonia tenía lugar con motivo del aniversario 65 del Ministerio del Interior, según publica hoy el periódico Juventud Rebelde.

Por ello, felicitó a todos los homenajeados «con profunda admiración y gratitud por su obra noble y sacrificada».

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