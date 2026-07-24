Por tercera vez, Plaza de la Revolución pinareña acogerá el 26 de julio

Pinar del Río, 24 jul (ACN) Este 26 de julio la Plaza de la Revolución de Pinar del Río acogerá por tercera ocasión el acto central por el día de la Rebeldía Nacional, pues en los años 2000 y 2017 también fue sede de esos festejos en Cuba.

Y que este año la celebración sea a pocos días del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, sin dudas constituye una motivación adicional para un pueblo que cada día se levanta, supera adversidades y sigue trabajando por el bienestar colectivo.

Ya ondean juntas en la Plaza las banderas nacional y del 26 de Julio, quizás como un recordatorio de que la independencia y soberanía de este país se lograron con esfuerzo y determinación, y por eso hay que protegerlas.

Alrededor de cinco mil pinareños en representación de todos los cubanos están acreditados para el acto, que contará con un elenco artístico de figuras nacionales y de Vueltabajo, según explicó a la Agencia Cubana de Noticias Leonardo Rivera Mena, miembro del Buró Provincial del Partido, quien se encuentra al frente de las labores en ese recinto.

Ese sitio ha sido objeto de disímiles acciones, con la participación de varias entidades y organismos, para engalanarlo y recordar aquella mañana de la Santa Ana en que un grupo de jóvenes protagonizó el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que no fue una victoria militar pero sí un grito que estremeció la mayor de las Antillas.

Rivera Mena destacó que entre las acciones figuran el alumbrado, montaje de los equipos técnicos, limpieza e higienización de la Plaza y áreas verdes y la colocación de dos vallas dedicadas a Fidel y Raúl.

Todavía resuenan las palabras del Comandante en Jefe en el año 2000, al referirse a la amenaza constante del gobierno de los Estados Unidos y la resistencia de los cubanos: “¿No comprenden que Cuba es inexpugnable, que su Revolución es indestructible, que su pueblo no se rendirá ni se doblegará jamás?

¿No se percatan de que las raíces de nuestro patriotismo y nuestro internacionalismo están tan arraigadas en nuestras mentes y corazones como los imponentes mogotes pinareños de roca ígnea lo está en las entrañas volcánicas de esta parte de una isla que se llama Cuba, rodeada hoy por la aureola de haber resistido invicta (..) bloqueo y agresión por parte de la potencia más poderosa que ha existido jamás?, aseveró en esa oportunidad.