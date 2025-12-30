Ponderan trascendencia de la presencia china en historia cubana

La Habana, 30 dic (ACN) En recordación de la comunidad china que se estableció en el continente americano, y en especial en Cuba, fue depositada hoy una ofrenda floral al pie del Monumento al Soldado Chino, ubicado en el triángulo formado por la unión de las calles L, Línea y 15, en el Vedado capitalino.

Hua Xin, embajador del gigante asiático en Cuba, destacó el aporte de sus compatriotas en la conformación de las identidades nacionales de la región y la participación de estos en los grandes hitos continentales y en las guerras por la independencia en la mayor de las Antillas.

El diplomático resaltó la intención de conmemorar profundamente a los mártires de la comunidad china en el archipiélago y extender un saludo festivo al pueblo cubano, con motivo de la proximidad del año nuevo 2026 y el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

Agregó que la amistad entre los pueblos chino y latinoamericano tiene una larga historia que se remonta a hace más de 170 años, cuando un gran número de chinos cruzó el océano hacia las tierras americanas, y una vez allí se integró activamente en las sociedades locales, convirtiéndose en una fuerza importante en la promoción del desarrollo y el progreso de los países latinoamericanos, junto con otros grupos étnicos.

Apuntó a las potencialidades de la China de hoy en desarrollo, próspera y poderosa, para erigir un monumento a la amistad y la cooperación entre esa nación asiática y América Latina y el Caribe, refrendada en la voluntad de edificar de manera conjunta la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y avanzar juntos hacia una comunidad de futuro compartido.

El Monumento al Soldado Chino, erigido el 10 de octubre de 1931, y restaurado en 2019, rinde tributo a la memoria de los chinos que combatieron por la independencia de Cuba acompañado de una frase del general independentista Gonzalo de Quesada: "No hubo un chino cubano desertor. No hubo un chino cubano traidor".

A la actividad asistieron Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento cubano); Caridad Diego Bello, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-China del propio órgano legislativo, funcionarios del Parlamento y la Cancillería cubana y miembros del cuerpo diplomático y la comunidad china radicada en el país.