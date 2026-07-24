Pinar del Río: un 26 de julio con el pueblo como protagonista (+Fotos)

Pinar del Río, 24 jul (ACN) Han sido días de mucha efervescencia en Pinar del Río de cara a la celebración central por el 26 de julio y para mejorar las condiciones en ciertos sitios de la provincia: alumbrado público; restauración y reparación de obras, instituciones y salas hospitalarias; pintura de fachadas; pavimentación de calles.

Un gran movimiento con el apoyo de algunas entidades de otros territorios; pero sin dudas con el pueblo como protagonista, el mismo pueblo que cada día se levanta - a pesar de los molestos apagones- para seguir produciendo en las industrias, sanando en los centros sanitarios, educando en las escuelas, haciendo arte, cultivando la tierra …

Y cuando se habla de entrega resulta imposible dejar de mencionar al personal de Salud Pública, que a diario hace malabares para sortear los intentos de asfixia de un enemigo poderoso que nos cerca constantemente.

No tenemos los equipos de última generación, cuando se bloquea el nuestro lo dejamos hasta que lo podamos usar; pero a las embarazadas hay que atenderlas con el cariño de siempre, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias el doctor Luis Raúl Martínez González, especialista de segundo grado en Ginecología y Obstetricia, responsable provincial de diagnóstico prenatal por ultrasonido.

Aun con todas las dificultades, durante más de 10 años ostentamos la menor tasa de mortalidad por anomalías congénitas; y eso es un logro del amor con que realizamos el trabajo diario, destacó.

Las adversidades no nos pueden vencer, tenemos que vencerlas nosotros, apuntó.

Y con igual optimismo Santa Lucía Izaguirre González, de 70 años de edad, transporta en su taxi a pacientes de hemodiálisis, misión que asume desde el año 2015 y que requiere - según ella- mucho humanismo y entrega.

O Yasel Hernández, joven productor de tabaco del municipio de San Luis, que se empeña por sacar todos los días buenos rendimientos, para seguir aportando a la economía nacional y doméstica.

Hay que abrirse camino siempre, no te puedes detener por los obstáculos; y esforzarte y emprender porque el país lo necesita, refirió.

O Rosa Barrios, relojera hace 52 años que continúa brindando servicios en la calle principal de la ciudad, aunque las jornadas sean difíciles.

Justamente de cada uno - y de todos los pinareños- está hecho este 26 de julio, porque todos constituyen ejemplo de resiliencia y seguridad de que el futuro puede ser mejor.