Periodistas chilenos reafirman solidaridad con Cuba

La Habana, 24 jul (ACN) La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba "Diana Arón" manifestó hoy su más absoluto rechazo al reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos titulado "Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI", por considerarlo una nueva y peligrosa escalada en la guerra comunicacional, ideológica y económica del imperio contra el país caribeño.

En una declaración pública, la organización advirtió que, ante el fracaso de la narrativa del "Estado fallido", Washington desempolva la retórica más rancia de la Guerra Fría y el macartismo para criminalizar la solidaridad internacional y fabricar una narrativa que justifique mayores agresiones o una eventual intervención.

Bajo el título de "Macartismo del siglo XXI: la lista negra de Washington no silenciará el periodismo crítico ni detendrá la solidaridad", la Red repudió el documento de 100 páginas emitido por la Casa Blanca que criminaliza a comunicadores, líderes sociales y organizaciones internacionales por ejercer el libre pensamiento y denunciar el criminal bloqueo norteamericano.

Expresó su "irrestricta solidaridad" con el periodista y streamer Hasan Piker, así como con el periodista Pablo Iglesias y el equipo de profesionales de Canal Red, colocados en la mira del informe.

Como bien ha señalado el propio Pablo Iglesias, ser incluido en un documento de persecución del Gobierno de Estados Unidos por defender al pueblo cubano y alzar la voz frente a la injusticia no es una mancha, sino un inmenso honor que nos confirma que estamos en el lado correcto de la historia, aunque sea el más difícil, afirmó en la declaración, fechada en Santiago de Chile.

La Red respaldó también a activistas internacionales como Manolo de los Santos, director de The People's Forum, y Tiago Ávila, sociólogo y candidato a Diputado Federal en Brasil, así como a organizaciones históricas de solidaridad como la National Network on Cuba, la Brigada Venceremos y el movimiento Convoy Nuestra América.

Asimismo, condenó el uso del documento oficial para hostigar a figuras políticas internas de Estados Unidos como la congresista Ilhan Omar y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quienes Washington intenta estigmatizar con fines electorales.

Los periodistas y comunicadores no se someten a listas negras ni a persecuciones ideológicas, sentenció la organización, y subrayó que frente al retorno del macartismo y sus intentos de censura, continuarán informando con veracidad, rigor, dignidad y compromiso social, rompiendo el cerco mediático para denunciar cada agresión contra Cuba.

La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba quedó constituida en Santiago de Chile a finales de mayo pasado, para contrarrestar la guerra mediática que enfrenta la nación caribeña.

Lleva el nombre de Diana Arón, periodista chilena del diario clandestino El Rebelde y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detenida-desaparecida en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet.