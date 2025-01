Periódico Adelante, escuela y casa de profesionales de la prensa

Camagüey, 13 ene (ACN) Como una escuela y su segunda casa, coinciden en llamar reporteros de varias generaciones al periódico Adelante, que cumplió este domingo 66 años de fundado, y sigue justo al compás de su nombre, conjugando la fórmula de juventud y experiencia para hacer de sus publicaciones cada día un producto atractivo.

"Adelante es una forja, porque aquí he aprendido a moldearme como profesional, enfrentando el fuego de los retos y las presiones propias del periodismo, este medio de prensa me ha permitido crecer y fortalecerme, aguzando mis habilidades y valores éticos con cada experiencia vivida", consideró a la Agencia Cubana de Noticias Yanetsy León González, periodista con 17 años de labor en el rotativo, desde que egresó de la Universidad Central de Las Villas.

En este lugar, apuntó, he aprendido a dar lo mejor de mí, bajo circunstancias desafiantes, a afinar mi instinto crítico, y a mantenerme firme en los principios de verdad y responsabilidad que definen nuestra labor.

Por su parte, Enrique Atiénzar Rivero confesó que constituye una escuela donde nunca se deja de aprender, y lo dice, afirmó, con toda propiedad por los 59 años que lleva en el periódico, desde el 9 de mayo de 1966 cuando pisó por primera vez su redacción y las oficinas se encontraban en la calle Goyo Benítez, de la ciudad de Camagüey.

En ese tiempo, la provincia se extendía hasta Jatibonico, en la actual Sancti Spíritus, por el oeste, y por el este, hasta Amancio Rodríguez, territorio que actualmente pertenece a Las Tunas, acotó Atiénzar Rivero.

Hace tres años, Luis Adrián Viamontes Hernández, llegó a Adelante motivado por las dinámicas productivas y el constante aprendizaje que existe, pues tiene la peculiaridad de la presencia en el equipo de trabajo de experimentados y jóvenes, algo que en su opinión permite una variedad de los estilos y formas de hacer que se intercambian, y enriquecen el desempeño diario.

" Desde que comenzamos, nos asignan trabajos de diferentes temas, o sea, nos movemos en varios sectores, lo cual ayuda a ampliar el espectro, conocer mejor la provincia y perfeccionar los conocimientos adquiridos en la universidad", explicó.

Durante una década de quehacer en el periódico, el joven reportero Yang Fernández Madruga ha tenido la oportunidad de desempeñarse en diversos ámbitos, como el de la ciencia, la cultura, la historia, entre otros que ha tenido que asumir en coberturas, y eso, resulta muy provechoso desde el punto de vista profesional, pues lo prepara para redactar y abundar acerca de los temas que haya que tratar.

"El periódico es un gran ajiaco, donde la confluencia de varias generaciones le aporta muchísimo, pues el resultado se ve en el trabajo diario, para bien de todo lo que hacemos,

Me siento muy satisfecho por haber escogido este medio de comunicación, pues la prensa escrita siempre me gustó y me incliné por esta forma particular de hacer Periodismo, dijo.

De más reciente incorporación, tras graduarse en la Universidad de Camagüey, Elia Rosa Yera Zayas Bazán, asume la publicación como un espacio de aprendizaje y de crecimiento profesional y personal, y a la vez una gran responsabilidad, para estar a la altura de 66 años de historia.

Daicar Saladrigas González, directora del periódico, aseguró durante la conmemoración que comienzan el actual año con la alegría de haber sido incluidos en el Experimento para la transformación editorial, tecnológica y económica, que impulsa la Unión de Periodistas de Cuba en el país.

Ello se convierte, afirmó, en la principal motivación del trabajo, a fin de materializar los proyectos editoriales y de servicios que han concebido como parte del experimento.

A 66 años, Adelante sigue fiel a la tradición de atemperarse a cada momento histórico y a los retos de la sociedad, en busca de estar, a través de todas sus plataformas, más cerca de los camagüeyanos, aseveró.

"Adelante ha sido mi único centro de trabajo, todo lo bueno y lo malo que sé lo he aprendido allí. Durante mis prácticas como estudiante me hicieron sentir parte del colectivo, y allí me he quedado para siempre", expresó sobre su permanencia en la institución desde que se graduó en la Universidad de Oriente, de Santiago de Cuba.

El acto por el aniversario 66 del rotativo se celebró en el Parque Agramonte, de esta ciudad, con la presencia de Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Jorge Enrique Sutil, Gobernador de Camagüey.

En la cita, Yanetsy León González y Luisa González Torres recibieron el reconocimiento de Vanguardias integrales del centro en el 2024, y homenajearon los 40 años de vida artística del cantautor Antonio Batista Sánchez.

Al mismo tiempo, Adelante distinguió la labor de Santiago Lajes Choy, quien fue director del periódico.

Primeramente como vespertino, el diario empezó a imprimirse en los talleres del matutino El Camagüeyano, y tras el derrumbe de la antigua Unión Soviética se convirtió en semanario ante las afectaciones en el 85 por ciento del comercio de Cuba con los países del campo socialista, el suministro del papel gaceta y otros recursos.

El periódico Adelante comenzó a circular el 12 de enero 1959, al calor de la Revolución triunfante, solo ocho días después del paso de Fidel Castro por la provincia de Camagüey, al frente de la Caravana de la libertad.