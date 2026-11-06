Participó Díaz-Canel en Ejercicio de Defensa Territorial en La Lisa

La Habana, 6 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, participó hoy en el Ejercicio de Defensa Territorial realizado en la localidad de La Coronela, municipio capitalino de La Lisa, como parte de sus actividades por el Día Nacional de la Defensa, luego de que esta semana se efectuara en el país el Ejercicio Estratégico Moncada 2026, informó la Presidencia.

Según el reporte, la jornada comenzó con un encuentro con integrantes del Consejo de Defensa de Zona de la localidad y del Consejo de Defensa Municipal (CDM), donde Díaz-Canel conoció los objetivos de las acciones previstas para la jornada, relacionadas con la preparación de responsables y grupos de apoyo, de jefes de las Milicias de Tropas Territoriales y de los grupos y subgrupos de los consejos de defensa.

En la reunión se dieron a conocer las tareas previstas por los miembros del consejo de defensa del territorio, centradas en las acciones a cumplir durante un eventual enfrentamiento al enemigo, así como las medidas previstas para el aviso y protección de la población, la salvaguarda de objetivos económicos y sociales, y la preparación y composición de las Brigadas de Producción y Defensa (BPD), integradas por pobladores y trabajadores de entidades laborales.

El Presidente del Consejo de Defensa Nacional indagó sobre las principales problemáticas de la zona de defensa de La Coronela y la respuesta que se les está buscando, al aprovechar la fortaleza y cohesión que aporta el funcionamiento en tiempos de paz de las estructuras para tiempos de guerra.

Díaz-Canel se interesó por el nivel de satisfacción que se genera en una localidad donde ya más de dos mil 400 jubilados pueden cobrar sus pensiones en efectivo en instalaciones de actores económicos, por la estabilidad del servicio de agua, y por la recogida de desechos sólidos, que se nota en las avenidas principales, pero no en las entrecalles.

Sobre la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) advirtió que muchas áreas de La Coronela aptas para el cultivo aún no se siembran, e indicó revisar metro a metro las tierras disponibles.

Compartió con personal militar, milicianos y miembros de las brigadas de producción y defensa en el área de cohesión combativa de la localidad, donde se realizaba una clase combinada de armas y aseguramientos.

La práctica, explicó a Díaz-Canel el coronel Pedro Pablo Torres González, se organizó a partir de sectores de estudio para dominar la parte material del armamento, la ingeniería, la sanidad, el lanzamiento de granada, las reglas y procedimientos para el tiro y otras acciones.

Es un ejercicio, señaló, destinado a crear hábitos y habilidades en los combatientes para el manejo del armamento y los demás medios y aseguramientos de la defensa, y a cohesionar a hombres y mujeres de La Coronela que forman parte de su sistema de defensa, entre ellos los integrantes de las BPD.

Junto al Presidente estuvieron los miembros del Consejo de Defensa Nacional e integrantes del Buró Político: Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC; los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); Lázaro Alberto Álvarez Casas, titular del Ministerio del Interior; y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General; así como el general de División Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros.

También participaron el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Liván Izquierdo Alonso, y el general de Brigada Raúl Pérez Ávila, jefe de la Región Militar de La Habana, entre otros dirigentes, jefes y oficiales de las FAR y el Ministerio del Interior.