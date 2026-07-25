Participa Díaz-Canel en tributo a Hermanos Saíz en Pinar del Río

La Habana, 25 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, encabezó hoy en Pinar del Río un homenaje a los Hermanos Saiz Montes de Oca, asesinados con solo 17 y 18 años por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista.

El tributo tuvo lugar esta mañana en el monumento que recuerda a los jóvenes revolucionarios, a pocas horas del acto central por el Día de la Rebeldía Nacional, a celebrarse en la provincia más occidental.

Así lo informó en X el secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, quien también participó en el homenaje, junto a autoridades de la provincia.

Pinar del Río será, por cuarta vez, sede de las actividades por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional.

Esta noche el teatro José Jacinto Milanés acogerá una gala cultural por la fecha, y el acto central tendrá lugar en la Plaza de la Revolución.