Participa Cuba en foro de juventudes de sistemas agroalimentarios

ACN | Foto: Web Organización de las Naciones Unidas para la Alimenación la Agricultura

La Habana, 26 ene (ACN) Representantes de tres instituciones cubanas participan desde hoy, de forma virtual, en el Foro de Juventudes por la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios, que se celebra en Brasilia, Brasil.

Según informa la oficina en Cuba de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la delegación de la isla la integran jóvenes del Instituto de Investigaciones Agroforestales, la Fundación de la Universidad de La Habana y el Centro de Estudios sobre la Juventud.

Para el evento, los delegados cubanos aportan experiencias nacionales en agricultura sostenible, investigación aplicada, gestión del conocimiento y participación juvenil en procesos vinculados a la transformación de los sistemas agroalimentarios.

La participación de Cuba en este espacio refleja el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del liderazgo juvenil y con el impulso a su contribución en la producción de alimentos, el desarrollo rural y la resiliencia frente a los desafíos climáticos y económicos, refiere la nota.

Durante las dos jornadas se desarrollan talleres, paneles interactivos y espacios de intercambio destinados a fortalecer las competencias de liderazgo, comunicación e incidencia de las juventudes.

Además, el programa incluye un Diálogo Preparatorio de Juventudes, en el cual los delegados trabajarán colectivamente en la elaboración de una Declaración Regional de Juventudes, que recogerá prioridades, preocupaciones y propuestas en torno a la alimentación y la agricultura.

La Declaración que surja del encuentro será presentada a los Estados miembros durante la consulta a la sociedad civil y servirá de referencia para el debate de políticas y prioridades regionales orientadas a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo con la información, es la primera vez que se realiza en la región un proceso consultivo específico con juventudes como parte del camino hacia la Conferencia Regional de la FAO, prevista para marzo de 2026.