Otro homenaje a Fidel en su centenario

La Habana, 20 dic (ACN) La Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) convocó para el próximo nueve de enero a su Junta General ordinaria, en una jornada dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel castro Ruz.

El encuentro incluye la entrega del Premio Pro Patria al Centro Fidel Castro y al Grupo Infantil La Colmenita, la presentación de un nuevo Miembro de Honor y los asociados distinguidos con la condición de Miembro de Mérito, según el texto, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Además, el Informe de Balance del trabajo en 2025 y la aprobación de los objetivos por cumplir en 2026.

El evento será desde las 10 am. en la sede de la SEAP, Avenida Salvador Allende No. 710, entre Soledad y Castillejo, Centro Habana.

Fundada en La Habana el 9 de enero de 1793, la agrupación tiene el mérito histórico de haber contribuido de forma notable al inicio de un pensamiento que comenzaba a identificarse como nación cubana.

Con vistas a fomentar el crecimiento de la economía y la agricultura, la cultura, la ciencia y la educación, constituyó la asociación más importante del país en los años finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, al agrupar a lo más avanzado de la intelectualidad de la nación en aquella época.