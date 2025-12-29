Ocurrió accidente de tránsito en municipio avileño de Majagua

Ciego de Ávila, 29 dic (ACN) La noche de este domingo 28 ocurrió un accidente en un sitio de la carretera central en el municipio de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, por un camión que transportaba pasajeros en dirección al Oriente del país, sin lesiones de gravedad según reportes preliminares.

Solo tres personas resultaron lesionadas, siendo atendidas de inmediato: una niña de 14 años, policontusa pero sin fracturas, y dos mujeres adultas, una de ellas con contusión en el cráneo pero sin fractura y la otra paciente que presentaba dolor y contusión en la mano, también sin fractura, notificó Kesnel Lima Ruiz, director provincial de Salud Pública.

En el lugar fue también asistida como paciente, otra mujer adulta que refirió dolor de cabeza y presión arterial alta, pero controlada, a la que se le suministró medicamento de inmediato.

Al conocerse este hecho, de inmediato acudieron al lugar el Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia; Alfre Menéndez, gobernador, así como autoridades del Ministerio del Interior, y políticas y gubernamentales del municipio de Majagua.

El resto de los pasajeros que no sufrieron lesiones, ni otros daños a su salud, se les proporcionó la posibilidad de continuar viaje al Oriente, informó Olga Gener Pérez, directora de Transporte en el territorio y representante del ministro del ramo en Ciego de Ávila.

Hasta el momento de la redacción de esta nota las causas del accidente se investigan por las autoridades pertinentes.

Durante estos días finales del 2025, como en todo el año, se insiste en la importancia de extremar las medidas de seguridad, disciplina y el respeto a las regulaciones viales para salvaguardar la vida como el bien más preciado, tanto desde la responsabilidad individual como la colectiva.