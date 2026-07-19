Ocuparon cine y cultura titulares desde Holguín

Holguín, 19 jul (ACN) El cine y la cultura ocuparon los principales titulares de la semana informativa que recién concluye en la provincia de Holguín, en el marco de la edición XX del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, que sesionó en esa ciudad costera.

La cita fue un espacio propicio para conjugar varias manifestaciones del arte en un amplio programa sustentado en la resiliencia ante desafíos como la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional, que incluyó la proyección de Neurótica Anónima, de los realizadores Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra.

Los espacios al aire libre y las comunidades fueron el escenario principal del evento con propuestas como el panel Rodaje Comunitario: Rediseñando el turismo que Gibara merece y la inauguración de la muestra Centenario de Alfredo Guevara, homenaje en carteles, a cargo del colectivo CartelOn, en la Casa de la Cultura.

Una variada oferta cinematográfica, con opciones desde Asia Central hasta el Caribe, entre ellas el filme kirguís Mergen, de Chingiz Narynov, ganador en el Festival de Bishkek y uno de los títulos más esperados, junto a las cintas Arcoíris (Irán-República Checa-Alemania), de Saleh Alavizadeh, y Casablanca-Dakar (Marruecos), de Ahmed Boulane, distinguió al certamen creado por el cineasta cubano Humberto Solás.

Esta edición agrupó cerca de una veintena de países y mantuvo su esencia como plataforma orientada a la creatividad y el cine de bajo presupuesto, aun en medio de las difíciles condiciones impuestas por la crisis de combustible que afecta a Cuba.

Durante la semana fue noticia además el proyecto internacional Innolabs, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, que promueve la creación de laboratorios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo de dar respuesta a necesidades locales con protagonismo de los jóvenes.

La Dra. C. Marisol Pérez Campaña, vicerrectora de Gestión Estratégica de la Universidad de Holguín (UHo), indicó a la ACN que la iniciativa se desarrolla en instituciones de Ecuador y Cuba, con la participación de la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), la de Cienfuegos y la casa de altos estudios de la provincia nororiental.

En materia de ciencia destacó un amplio plan de protección de los bosques, como parte de las estrategias dirigidas a mitigar la deforestación, uno de los problemas ambientales del territorio, mediante la incorporación de más de nueve mil hectáreas a los programas de manejo sostenible de tierras, sustentados en proyectos nacionales e internacionales.

Su objetivo fundamental es revertir y detener la degradación ambiental mediante acciones de reforestación, mejoramiento y educación a las comunidades, lo cual se inscribe en la Tarea Vida, plan del Estado cubano de enfrentamiento al cambio climático.

Sobre el transporte, la entidad de gestión privada Frenas Conmigo colaboró en la reparación de medios que prestan servicios esenciales a la población, entre ellos ambulancias y carrozas fúnebres, como expresión de su compromiso social con el territorio.

Al cierre de la semana trascendió que 19 deportistas holguineros están confirmados en la delegación cubana a la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

Salvador Hidalgo González, jefe del departamento de alto rendimiento de la dirección provincial de Deportes, informó que el grupo lo integran 10 mujeres y nueve hombres, quienes competirán en 13 disciplinas y proceden de los municipios de Holguín, Sagua de Tánamo, Moa, Mayarí, Cueto y Báguano.