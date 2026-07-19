Nuevas obras sociales en Caibarién para disfrute del pueblo (+Fotos)

Santa Clara,19 de jul (ACN) El municipio de Caibarién se alista para acoger las actividades por el 26 de Julio en Villa Clara, jornada que conmemora el asalto al cuartel Moncada y que este año rinde tributo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En los últimos días, la Villa Blanca ha sido escenario de un programa de acciones que abarcan sectores claves de la vida social de los cangrejeros, como se identifican los pobladores de la región.

En materia de comunicaciones, se encuentra en fase de prueba un sistema fotovoltaico en la sede de Etecsa, diseñado para mejorar la conectividad, paso que responde a una necesidad del pueblo y abre nuevas posibilidades para el desarrollo local, declaró a la ACN Odelvis Luis Vázquez, primer secretario del Partido en el municipio.

Asimismo dijo que en la agricultura también recibió atención con la apertura de tres puntos de venta administrados por productores locales y la instalación de un sistema de riego que incrementa la eficiencia en la producción y facilita el acceso a alimentos frescos.

En ese sentido comentó que el transporte se fortaleció con la incorporación de cinco carros eléctricos y un carro fúnebre, lo que amplía las opciones de movilidad y servicios básicos; paralelamente, avanzan las labores de restauración en la escuela primaria Fructuoso Rodríguez, la remodelación de la fábrica de helados y la recuperación del centro recreativo Villa Caoba.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Villa Clara, resaltó el alcance de estas transformaciones y afirmó que Caibarién demuestra cómo la unidad y el esfuerzo colectivo generan resultados palpables.

Cada obra social es un aporte directo al bienestar de la población y un homenaje a nuestra historia, expresó.

Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia, destacó la respuesta de los habitantes ante las mejoras y sus estados de opinión favorables.

Estamos trabajando con responsabilidad para que Caibarién se presente con orgullo en esta fecha histórica, pero lo importante es mantener todo lo que se haga y cuidarlo, señaló.

La Villa Blanca se prepara con obras concretas y servicios renovados, reafirmando que la participación popular y el compromiso institucional son la base para enfrentar los desafíos y avanzar hacia un futuro mejor.