Mejores soluciones a Taller del Ahorro en termoeléctrica de Cienfuegos

Cienfuegos, 18 oct (ACN) Una veintena de innovaciones, de alto impacto económico, energético y social, estarán insertadas en el Taller del Ahorro que efectuará el próximo 22 de octubre la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, dentro de la Jornada Nacional por el Innovador, dedicada al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Ariadna María Gil Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en esa industria, resaltó a la Agencia Cubana de Noticias que en ese espacio recibirán el reconocimiento las mejores propuestas, como estímulo al talento de obreros y profesionales que aportan soluciones a diario.

Explicó que durante los dos últimos años los aniristas se crecieron sobre las complejas situaciones enfrentadas por la generadora cienfueguera, pues en esa etapa las dos unidades fueron sometidas al propio tiempo a mantenimiento capital, en medio del recrudecido bloqueo económico de los EE. UU. a Cuba.

Indicó, la también especialista de control interno de la empresa, que ese colectivo debió fabricar, reconstruir o adaptar piezas y componentes para mejorar, alistar y mantener la industria en servicio.

Por su parte, Over Clavelo Moreno, especialista en innovación de la Carlos Manuel de Céspedes resaltó varias innovaciones incluidas en el Taller del Ahorro, tales como la recuperación de los serpentines de la caldera y la rehabilitación de la barra de 6 KV de la sala de control eléctrico, dañada por el incendio de enero de 2025.

También tienen espacio en ese evento la modificación del esquema de arranque automático de la bomba de aceite del tanque principal y la adaptación de los difusores en los quemadores de los bloques, para asumir la generación a partir del crudo cubano.

De los más de 400 trabajadores de esa entidad, 244 integran la ANIR, con un trabajo loable que no solo han reparado, dado mantenimiento y puesto en marcha las unidades, sino que las han devuelto al sistema eléctrico nacional con su capacidad de generación para la cual fueron diseñadas.