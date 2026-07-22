Mantuvo Cuba tendencia de decrecimiento poblacional en 2025

La Habana, 22 jul (ACN) En 2025 se registró una población de nueve millones 434 mil 593 habitantes, lo que representa un descenso de 313 mil 414 personas con respecto al 2024 informaron este martes, en conferencia de prensa, representantes de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la ONEI, expresó que los datos demográficos en 2025 se comportaron de forma similar a lo que ha ocurrido desde el 2020, fenómeno que ha estado asociado al contexto socioeconómico del país provocado por el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, las afectaciones derivadas de la pandemia de COVID-19, entre otros factores.

Señaló que el decrecimiento poblacional es reflejo de la disminución de los nacimientos, el aumento de las defunciones y del envejecimiento, así como del comportamiento migratorio.

Diego Enrique González Galbán, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI, puntualizó que en 2025 los nacimientos, con una cifra de 68 mil 064 disminuyeron en más de tres mil con respecto al período anterior, siendo duplicados por los decesos que con 136 mil 214 ascendieron a más de ocho mil.

Explicó que por segundo año consecutivo, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la serie histórica desde 1958, y en consecuencia la Tasa Bruta de Reproducción fue de 0, 62 hijas por mujer.

El saldo migratorio total restó 245 mil 264 habitantes, siendo La Habana un polo de atracción para la migración interna y al mismo tiempo que concentra casi un tercio de las salidas del país, informó González Galbán.

Subrayó que la población de 60 años y más llegó a dos millones 519 mil 823 personas, la cual aumentó en 13 mil 335 y representa el 26, 7 por ciento (%), siendo Villa Clara la más envejecida y Guantánamo la de índice contrario en ese aspecto, mientras que a nivel de municipio Plaza de la Revolución es el de mayores números y Yateras el de menor cifra.

Con respecto a la población en edad laboral comprendida entre los 17 y 64 años, el especialista expuso que en los últimos cinco se ha evidenciado un descenso de un millón 259 mil 894 personas, lo que perjudica el desarrollo económico y social del país, al significar una contracción considerable de la fuerza laboral.

En su intervención, Marisol Alfonso de Armas, jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba (Unfpa), destacó la fuerte alianza que esta organización tiene con la ONEI para el seguimiento de todo lo que se hace en el país en materia de políticas demográficas que benefician el impulso de la sociedad cubana.

Enfatizó que dentro de las acciones del Unfpa existe un plan estratégico global que busca eliminar la violencia de género, el matrimonio infantil, entre otras violaciones de derechos que dificultan la plenitud del ser humano y su desarrollo como parte de las poblaciones.

Participaron en el encuentro otros representantes de la Oficina Nacional de Estadística e Información y de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba.