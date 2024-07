La verdad de Cuba contra un fondo buitre. II Parte

Concluyó en Londres Audiencia de Apelación de Banco Nacional de Cuba contra CRF I Limited.

La Habana, 29 jul (ACN) Después de dos jornadas de audiencia, la presidenta del Tribunal que conoció la apelación en la División Civil de la Corte de Apelaciones de Londres declaró el caso concluso para sentencia.

Las siguientes preguntas y respuestas permiten contribuir a la mejor comprensión del curso del proceso.

¿Qué fue lo más relevante de la Audiencia de Apelación?

La libertad de planteamientos técnico- jurídicos que tuvieron los abogados de cada parte en la argumentación de los motivos de apelación. Solamente fueron interrumpidos por los jueces en una permanente interacción con preguntas, comentarios u observaciones de alta calidad jurídica. Una vez concluidas las intervenciones, la presidenta del Tribunal agradeció a las partes su comportamiento ético y declaró que se enfrentaban a un proceso relevante y retador. Finalmente anunció que el caso queda concluso para sentencia. Atendiendo a la práctica judicial inglesa el fallo debe notificarse en los próximos meses.

¿Cuáles serían las posibles decisiones y sus efectos para el Banco Nacional de Cuba?

Una sentencia favorable al Banco pondría fin a este proceso de impugnación de la jurisdicción inglesa y quedaría ratificado judicialmente que el fondo buitre CRF I Limited no ha sido ni es su acreedor, igual a lo que fue dispuesto en abril de 2023 a favor del Estado cubano. Si, por el contrario, la sentencia fuera adversa, solamente implicaría la apertura de la fase de juicio para decidir sobre el fondo de la reclamación de CRF I Limited. Cualquiera que sea la decisión de esta apelación, no existe riesgo para el Banco Nacional de Cuba de ejecución de pagos, montos, intereses o embargos; el Tribunal inglés únicamente estaría determinando si es o no competente para conocer el fondo de la reclamación.

¿Los jueces ingleses ofrecen entrevistas o declaraciones sobre los casos?

No, los jueces no pueden hacer comentarios sobre las eventuales alternativas de sus decisiones, lo cual es absolutamente confidencial. La decisión de la Corte solo es conocida en la sentencia luego de ser notificada a las partes en conflicto.

¿Dónde obtener más información de este caso?

Por la importancia del asunto, el caso fue elegido por el Tribunal de Apelación para ser transmitido en vivo a través de su canal oficial de Youtube. Todo cuanto se dijo, debatió y expuso pudo ser visto a tiempo real y una vez concluidas las sesiones se encuentra de forma pública, gratuita y permanente en: https://www.youtube.com/live/JvNDpN2vt1c?si=oJWc1tMbxPvi1ko7.