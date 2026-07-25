Jardín Botánico de Holguín amplía ofertas este verano

Holguín, 25 jul (ACN) El Jardín Botánico de Holguín, ubicado en áreas del Valle de Mayabe, amplía sus ofertas recreativas durante este verano como parte de las opciones de esparcimiento sano para la población.

A pesar de la crisis de combustible, que dificulta el traslado hacia la instalación situada a unos cinco kilómetros del centro histórico de la ciudad, se concibe un variado plan para ofrecer a las familias una experiencia única de contacto con la naturaleza.

A las actividades tradicionales como las visitas guiadas, el alquiler de espacios abiertos y los talleres sobre conservación de especies de la flora en peligro crítico de extinción y exclusivas del oriente cubano se suman otras como la recuperación de áreas botánicas, explicó la página web de la institución.

Entre estas experiencias sobresale la creación de un espacio para el cultivo de las plantas mencionadas por el Mayor General Calixto García Íñiguez en su Diario de Campaña, la cual permite acercar a niños y jóvenes a la historiografía local.

Esta iniciativa se desarrolla de conjunto con especialistas del complejo monumentario que lleva el nombre del héroe cubano, conocido como el General de las Tres Guerras, añadió la publicación digital.

Como parte de las propuestas estivales se refuerzan los vínculos con la comunidad a través de la recogida de desechos sólidos en las cercanías del río que bordea el vergel y otras iniciativas de educación ambiental.

Adscrito al Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales, el espacio posee también zonas para la siembra de plantas exóticas procedentes de Asia, África y América Latina, distintivas de la geografía nacional.