Insta presidente cubano desde Pinar del Río a acción transformadora

La Habana, 26 jul (ACN) Que cada compatriota desde su puesto sea protagonista en las transformaciones en la batalla histórica que libra hoy la nación fue el llamado hoy del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el acto por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, celebrado en Pinar del Río.

En su intervención el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba transmitió el mensaje de felicitación del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, al pueblo pinareño, en el cual expresó además su profunda identificación con este territorio.

De igual manera, Díaz-Canel recordó el legado del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido recientemente, en el primer 26 de Julio que no acompaña con su presencia física la conmemoración, a la vez que señaló que con su ejemplo e historia seguirá inspirando a generaciones futuras.

El mandatario cubano expresó que la isla libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada, en la cual se mantiene firme en defensa de su independencia y soberanía gracias al sacrificio y compromiso de esos jóvenes que con aquella gesta abrieron el camino de la Revolución.

Se refirió además al heroísmo cotidiano del pueblo, que le ha permitido sortear las dificultades y agresividad recrudecidas por parte del vecino del norte, expresadas en los resultados meritorios alcanzados por la más occidental de las provincias en diferentes esferas y que la hicieron merecedora del alto reconocimiento.

"¡Felicitaciones, Pinar del Río, por el heroísmo y los resultados, saludos a Matanzas y Villa Clara y nuestros reconocimientos a Guantánamo y Santi Spiritus!", añadió.

Desde ese sitio, Díaz-Canel llamó a mantenerse en la vanguardia de todo lo que pueda ser cambiado y avanzar lo necesario en pos de transitar hacia una mejoría en las condiciones de vida de la población en la actualidad.

Denunció también las nuevas maniobras del Gobierno de los Estados Unidos contra la Salud y la cooperación médica internacional cubana, bajo el pretexto de la amenaza a la seguridad de ese país.

"¡Dejen a Cuba vivir en paz! En medio de una agresión multidimensional de máxima presión las universidades cubanas graduaron a 30 mil jóvenes profesionales, entre ellos 33 nuevos médicos palestinos y cinco estadounidenses. ¿A esto llaman terrorismo? ¿A esto llaman amenaza?", cuestionó.

Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado, máxima presión y asfixia económica, alertó antes de afirmar que es ilegal y criminal martirizar a un pueblo solo para que se rebele contra su Gobierno.

Por ello responsabilizó a las sucesivas admiraciones norteamericanas, y a la actual que ha recrudecido el cerco, como causantes del sufrimiento del pueblo cubano "y la historia no los absolverá", recalcó.

"Defender a Cuba de la crueldad de sus verdugos es cortar el ascenso de las ideas supremacistas, discriminatorias y fascistas: defender a Cuba es luchar contra el colonialismo del siglo XXI", enfatizó.

Sobre las transformaciones económicas y sociales que acomete el país, comentó que se trata de cambios profundos y necesarios en el proceso de saneamiento macroeconómico para dinamizar y hacer más eficientes las formas de gestión en las condiciones actuales, pero alertó que dichos cambios no pueden desentenderse de la justicia social a la que se aspira.

"Esa es la batalla de esta generación: las transformaciones deben guiarse por el principio de mayor justicia posible", reafirmó para luego recalcar que las decisiones económicas, políticas y sociales en la mayor de las Antillas son soberanas, y por tanto, pertenecen a los cubanos.

En el centenario de Fidel apeló a los jóvenes cubanos, presente y futuro de la nación, herederos de la historia de la generación del centenario de Martí, ahora les corresponderá ser la generación del centenario de Fidel.

"El llamado ahora es a la acción, a no esperar, a no conformarse, a pensar como país, a confiar en nuestras propias fuerzas (...) , el llamado hoy es a la esperanza", acotó.

Al cierre invitó a los presentes a mantener el compromiso, con la Patria, con la Revolución, contenido en el llamado: "que cada amanecer nos encuentre en pie de lucha".