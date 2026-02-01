Inauguran nuevas obras de viviendas y salud en San Antonio del Sur

San Antonio del Sur, Guantánamo, 1 feb (ACN) Con la entrega de las primeras 15 viviendas construidas íntegramente con contenderores marítimos adaptados, inició hoy una jornada de beneficios sociales en el municipio guantanamero de San Antonio del Sur.

Con la presencia de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia y otras autoridades gubernamentales, en la localidad de Buena Vista quedó oficialmente abierta la comunidad "24 de febrero", compuesta por las primeras 15 viviendas contenedores de las 70 que se ejecutan en la provincia para quienes perdieron sus hogares por los huracanes Oscar y Melissa.

Cada unidad, de 12 metros de largo, está diseñada para núcleos familiares de hasta cuatro personas, y las viviendas cuentan con dos habitaciones, baño, instalación hidrosanitaria, cocina, sala-comedor, meseta enchapada, techo independiente y se encuentran elevadas del terreno como protección contra inundaciones.

Ariel Frómeta Matos, inversionista de la dirección municipal de Vivienda, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que ya 48 personas disfrutan de esa iniciativa, para la cual se hizo una inversión total de 14.5 millones de pesos y forma parte del plan estatal de vivienda para ofrecer una solución rápida y durable con materiales de primer nivel como los paneles de melanina utilizados para el control del calor, y recursos que se encuentran en déficit como el acero, entre otros .

En la inauguración Reinaldo Paz Estévez, morador de la casa número 5, expresó su alivio: "cuando pasó el huracán Oscar pensamos que esto iba a ser imposible, lo habíamos perdido todo y con la ayuda recibida hoy tenemos un nuevo hogar".

La comunidad se ubica en un área de desarrollo planificada hasta 2030, donde se prevé la construcción de una bodega, la ampliación de una escuela primaria y la ampliación del asentamiento. Actualmente se realizan ajustes finales en las viviendas, como la comprobación de la instalación eléctrica y detalles en las puntillas y carpintería.

De forma paralela, se inauguró en la cabecera municipal el nuevo Hogar Materno, situado en lo que antes era una Casa de Abuelos, el centro dispone de 20 camas para gestantes de hasta 34 semanas y está listo para reforzar la atención a la maternidad y la infancia en el territorio.

Madiel Cobas Matos, director general de salud municipal, destacó que San Antonio del Sur, con 25 mil habitantes, presenta la mejor tasa de mortalidad infantil de la provincia (3.87 hasta 2025), y el nuevo centro busca consolidar estos indicadores positivos.

El Hogar Materno cuenta con sala de consulta, comedor, lavandería, sala con televisor, refrigerador, ventiladores y un equipo capacitado que incluye médico, ginecóloga, cinco enfermeras y personal de servicio: cuatro auxiliares de limpieza, dos cocineras, ayudantes de cocina y una lavandera.

Para completar la jornada, en ese misma zona también abrió sus puertas la Casa de Abuelos "Hugo Chávez Frías", con capacidad para 30 adultos mayores, aunque en estos momentos alberga a seis, presta servicios hasta las 5 de la tarde y dispone de sala de terapia ocupacional, sala de trabajo social, comedor, estancia de esparcimiento, baños y otros espacios que hacen más llevadera la vida del adulto mayor en el territorio.

Pérez García instó a la comunidad y a las instituciones a mantener en óptimas condiciones las nuevas instalaciones, para que cumplan su propósito a largo plazo; las obras representan un avance concreto en la solución de problemas urgentes y en el fortalecimiento de los servicios básicos que responden a necesidades de la población de San Antonio del Sur.