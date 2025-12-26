Inaugura Primer Ministro obras sociales en Cacocum (+Fotos)

Holguín, 26 dic (ACN) Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, inauguró hoy obras sociales construidas en el municipio holguinero de Cacocum, merecedor de la sede del acto provincial por el triunfo de la Revolución.

El también miembro del Buró Político recorrió el Proyecto de Alimentación Comunitaria, en la zona de La Agraria, primero de su tipo en la provincia, que asistirá a nueve ancianos y un joven vulnerable y el seminternado Expedicionarios del Corynthia, que en el municipio apoya a más de 198 madres del terrotorio.

Asimismo, Marrero Cruz constató la casa de familia que fue recientemente apoyada por el Programa de comercialización de kits solares a sectores presupuestados y el Policlínico Rubén Batista Rubio, que asiste a más de 13 mil personas y sostiene la única sala de terapia intensiva de la zona.

Entre otros sitios visitados en la jornada el jefe de Gobierno visitó el Huerto Intensivo Miguel González, la sede del Gobierno Municipal y la Plaza 2 de Diciembre.

En este recorrido estuvieron presentes además Joel Queipo Ruíz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia y Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador del territorio.