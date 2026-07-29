 Hoy séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional

La Habana, 29 jul (ACN) El Palacio de Convenciones de La Habana acogerá hoy el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura, con amplio programa de trabajo para los diputados cubanos.

En modalidad presencial en el salón plenario y por videoconferencia en los territorios del país, en el máximo órgano legislativo de la nación se conocerá la ejecución del presupuesto del Estado y otros temas medulares en el actual contexto.

Los diputados tendrán una actualización del nivel de implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por la sesión extraordinaria de la ANPP del mes de junio último y de las normas jurídicas que las acompañan.

Durante este miércoles y el jueves el Parlamento cubano, como parte de su programa legislativo, debatirá también importantes leyes como el Código del trabajo, y la Ley de la vivienda, entre otras.