Hoy en Yateras, acto provincial por el Triunfo de la Revolución

Yateras, Guantánamo, 29 dic (ACN) El acto provincial de Guantánamo por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución cubana, se celebrará hoy a las cuatro de la tarde en la plaza Flor Crombet, del montañoso municipio de Yateras.

Escenario histórico de luchas por la independencia nacional y cuna de ritmos autóctonos como el changüí, en Yateras se destaca durante el año el cumplimiento de sus principales indicadores económicos, el avance de la estrategia de desarrollo territorial y diferentes programas priorizados y políticas sociales, con una amplia participación popular.

Se destaca la recuperación del municipio de los daños ocasionados por el huracán Melissa, a casi el 27 por ciento en la vivienda, gracias al impulso de la producción local de madera y la organización de los recursos asignados.

En el serrano territorio se sobrecumple la ejecución del presupuesto para la atención a los barrios en situaciones de vulnerabilidad, la recaudación al presupuesto del Estado y el plan de ingresos previsto, la transportación de cargas y pasajeros, las producciones físicas, la circulación mercantil y no tienen empresas con pérdidas.

Sobresale también la materialización de más de una decena de proyectos de desarrollo local, dirigidos a elevar la producción de alimentos y trabajan en la recuperación de las áreas cafetaleras, principal renglón económico del municipio, así como del coco, el plátano y otros cultivos varios, con la siembra emergente de la campaña de frío.

Los servicios de la salud pública registran mejoras en sus indicadores, sobre todo en el Programa Materno Infantil, así como en el control de la situación epidemiológica y la recuperación de los consultorios, sin dejar de prestarse atención médica y se inauguró un hogar materno en Palenque.

El sector educacional aspira a concluir el 2025 con Casitas infantiles en todos los Consejos Populares y fue Yateras el primer municipio de la provincia en inaugurar ese tipo de variante de atención educativa de la primera infancia.

Previo al acto, se realizará la inauguración o reapertura de varias obras sociales en sectores como Educación, Salud pública, Comercio y otras, entidades severamente afectadas por el huracán Melissa y que fueron totalmente recuperadas con la participación de diferentes brigadas constructoras y el apoyo de la población.