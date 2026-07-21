Hotel Pinar del Río engalanado por el 26 de julio

Pinar del Río, 21 jul (ACN) El hotel Pinar del Río, de esta occidental ciudad cubana, fue objeto de mejoras en habitaciones y espacios, pintura de interiores y exteriores, jardinería y nuevos servicios, en la provincia sede de las actividades centrales por el 26 de julio.

Dania Cabeza Breto, directora de la instalación perteneciente a la cadena hotelera Islazul, explicó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que recuperaron 13 cabañas con vista a la piscina, dotadas hoy de alto confort, que serán comercializadas en divisas para los clientes que prefieren esa modalidad, luego de una inversión de varios meses.

La pizzería del inmueble, muy demandada por los huéspedes, reabrió sus puertas con ofertas de comida italiana, tras casi un año cerrada; también el área de la piscina fue remozada y otras habitaciones que permanecían fuera de orden ya prestan servicio.

Cabeza Breto precisó que el hotel con 47 años de explotación, 149 habitaciones, tres restaurantes y áreas de recreación ofrece pasadías con facilidades para los niños, actividades nocturnas para adultos y comercializan habitaciones matrimoniales, triples y dobles.

La mayor fortaleza de la instalación turística radica en sus trabajadores, el humanismo y amabilidad que permiten un servicio de alta calidad y en buena medida la satisfacción de los clientes, a pesar de las carencias en tiempos de crisis económica global y la asfixia impuesta por la administración de Washington, recrudecida con las sanciones energéticas.

Ubicado justamente a la entrada de la urbe, muy cerca de la universidad Hermanos Saíz y del monumento que les rinde tributo, el hotel constituye un destino turístico por excelencia para los pinareños y visitantes de varias latitudes que llegan a Vueltabajo.