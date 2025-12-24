Hotel Inglaterra: Tradición, cultura y modernidad (+ Fotos)

La Habana, 24 dic (ACN) El hotel Inglaterra arribó este martes a sus 150 años de fundado y exhibe en el corazón de la capital cubana sus valores de tradición, cultura y modernidad.

Una ceremonia en la noche última celebró a la instalación turística más antigua del país en funcionamiento, y sus trabajadores recibieron las felicitaciones de Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, quien reconoció la historia y elegancia del emblemático sitio y su contribución a la cultura y el turismo.

El hotel Inglaterra fundado en el año 1875 y de administración conjunta entre Gran Caribe y Blue Diamond Resorts es Monumento Nacional y ha estado recibiendo beneficios de restauración sin cerrar sus puertas.

Alpidio Alonso, ministro de Cultura, Mohamad Fawzi. director general de Blue Diamond Resorts Cuba y destacadas personalidades del sector como Miguel Barnet, Nancy Morejón, Zayda del Río y otros estuvieron presentes en el homenaje.

Ubicado frente al Parque Central y vecino del Gran Teatro de La Habana, el hotel Inglaterra combina su estilo arquitectónico del siglo XIX con estándares internacionales de calidad, y constituye referente entre los inmuebles de ciudad.

García Granda agradeció al colectivo laboral el compromiso y la entrega que asegura el papel de la instalación en la identidad turística y cultural de Cuba.