Holguín marcado en 2025 por parques solares y el paso de Melissa (+Fotos)

Holguín, 1 ene (ACN) La provincia de Holguín, en el oriente del país, despidió el año 2025 con avances en el cambio de matriz energética mediante la instalación de cinco parques fotovoltaicos, uno de los principales programas de desarrollo en Cuba.

Desde los inicios del año recién concluido, el territorio impulsó la creación de estas granjas, incluidas en la estrategia de alcanzar los 109 megavatios (MW) a través de energías renovables y limpias, la principal vía encaminada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles en la generación de electricidad.

Los emplazamientos se ubican en Corúa, municipio de Mayarí; La Caridad, en Rafael Freyre; Pilón, en Antilla; Providencia, en las afueras de la ciudad de Holguín; y Cueto, actualmente en construcción, con una capacidad instalada de 21,8 MW cada uno.

Rubert Reynaldo González, director general de la Empresa Eléctrica, destacó en septiembre que los emplazamientos en el territorio superaban los 35 mil MW generados, lo que representó unas ocho mil toneladas de diésel, equivalentes a unos cinco millones de dólares.

Este programa se extiende también hacia sectores de la economía y la sociedad como la salud, la producción de alimentos y los recursos hidráulicos, donde se implementan alternativas para instalar sistemas de riego, bombeo y equipos sustentados en el uso de paneles solares, con el aporte de empresas estatales de comunicaciones y proyectos.

Durante el 2025, el sector de la salud tuvo un rol predominante en las noticias emitidas desde Holguín, con hechos como la sede del Congreso Nacional de Trabajo Social dedicado a las personas con discapacidad, los festejos por el 2 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana, y la visita de expertos del University College de Londres especializados en neurociencias.

Este hecho, sin precedentes en la isla caribeña, significó un gran avance en los estudios genéticos de la Ataxia Espinocerebelosa tipo II, limitados por lo costoso de las tecnologías necesarias, además de abrir nuevos campos a los ensayos clínicos y la cooperación sobre esta enfermedad, señaló Luis Almaguer Mederos, investigador cubano asociado a la prestigiosa institución científica mundial.

También trascendieron las inversiones en el sector de los recursos hidráulicos enfocados en aprovechar al máximo el volumen muerto de embalses como Güirabo, Cacoyugüín y Gibara, durante los meses de intensa sequía en que el municipio de Holguín resultó uno de los más afectados a nivel nacional, en las cuales destacó el uso de la ciencia y la innovación tecnológica.

En materia de educación sobresalió el otorgamiento de la categoría de excelencia a cinco carreras de la Universidad de Holguín por parte de la Junta de Acreditación Nacional (JAN), en reconocimiento a la calidad del proceso formativo, la dedicación del claustro y el compromiso de la comunidad universitaria, además del reordenamiento de la red escolar en municipios como Gibara, Antilla, Banes, Rafael Freyre y la cabecera provincial, donde se tuvo en cuenta la reducción de la matrícula y el uso óptimo de los recursos disponibles.

Los principales titulares incluyeron la apertura de nuevos recorridos en el transporte ferroviario como alternativa de comunicación hacia zonas rurales, de difícil acceso e interprovinciales, y la conexión de nuevas rutas aéreas con Rusia y Alemania, incentivo que propicia el turismo hacia los polos del territorio.

De gran impacto resultó la convocatoria al programa por el Centenario del Natalicio de Fidel Castro, presentada desde Birán, que incluyó un extenso plan de actividades centrado en perpetuar el legado del líder histórico de la Revolución cubana entre adolescentes y jóvenes.

La ciudad fue sede igualmente de numerosos eventos culturales como la Feria de Artesanía Iberoarte, la Fiesta Iberoamericana, el Encuentro de Artistas Papeleros y las Romerías de Mayo, devenidas Festival Mundial de las Juventudes Artísticas, con gran impacto en la preservación de las tradiciones culturales autóctonas.

Los últimos meses del 2025 marcaron en la provincia un antes y un después tras el paso del huracán Melissa, con muestras de solidaridad e historias singulares de los sitios afectados, sobre todo en el municipio de Cacocum, escenario de heroicas y difíciles jornadas para salvaguardar la vida humana como el bien más preciado.

Con rachas de vientos de 180 kilómetros por hora, el organismo tropical desató miedo, pero también protección y valentía en medio de la adversidad y propició relatos desde la solidaridad característica de los cubanos.

Cuando el 2025 dice adiós en medio de circunstancias complejas, Holguín continúa avanzando en el desarrollo de la ciencia, la implementación de nuevas tecnologías y la defensa de los valores identitarios orientados a brindar una mejor calidad de vida a su pueblo y rendir tributo a Fidel en el año de su centenario.