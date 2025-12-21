Hay que cerrar ciclos en la solución de los problemas de La Habana

La Habana, 21 dic (ACN) En busca de alcanzar mejores resultados y la sostenibilidad que se requiere en la respuesta a los problemas acumulados en La Habana, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, indicó a sus principales autoridades, así como a las instituciones y entidades implicadas en su solución, la elaboración y presentación de un sistema de trabajo integral para el próximo año.

Tal decisión fue uno de los acuerdos del encuentro de este sábado que, como cada semana, sostiene la dirección del país con los máximos representantes de la capital, y al que asistieron los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado; y Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República.

Al respecto, el Jefe de Gobierno señaló que la propuesta que se confeccione tiene que responder a cómo vamos a trabajar con más eficiencia, cómo vamos a conducir mejor este proceso, qué nivel de jerarquización tendrá, cómo vamos a controlar lo que se realice… «Se debe hacer un análisis diferente y evaluar temas estructurales, organizacionales y funcionales», expresó.

Igualmente, señaló que hay que cambiar lo que haya que cambiar en función de transformar y buscar soluciones adecuadas a los complejos tiempos que estamos viviendo. «Tenemos que acabar de cerrar el ciclo, tenemos que resolver los problemas subjetivos, tenemos que ver qué cosas vamos a hacer diferentes».

Su llamado llegó tras el análisis crítico a asuntos tan sensibles como la recogida sistemática de desechos sólidos, el abasto de agua, así como la compleja situación energética y epidemiológica, porque, aunque se avanza en algunos frentes, no se logra estabilidad y existen municipios que, de una semana a otra, no mantienen los resultados positivos.

Otra vez se reiteró la urgencia de potenciar el aporte de la comunidad, y de que prime en ella la participación popular. Se dijo que, para obtener resultados superiores, el municipio tiene que otorgarle la prioridad que requiere a los asuntos más apremiantes. Sentido de pertenencia, esfuerzo, exigencia, chequeo y control son las claves fundamentales en lo que se precisa conseguir.

La recogida sistemática de desechos sólidos, cuyo correcto funcionamiento impacta directamente en la calidad de vida de la población, tuvo un análisis particular en la reunión. El Jefe de Gobierno expuso que el indicador en este asunto tiene que ser «consejo popular limpio, circunscripción limpia».

Igualmente, el Primer Ministro se refirió a la responsabilidad social de las instituciones, tanto estatales como no estatales, en el cuidado de su entorno y de una ciudad más higiénica y bella. «Cada cual tiene que tener definido lo que le toca. Esta batalla es de todos», aseveró.

Por su parte, la vice primera ministra, Inés María Chapman, enfatizó en el papel de los cuadros y funcionarios en ese asunto, cuyo liderazgo es fundamental. Detalló que en todos los municipios visitados hay un punto en común: el tema cuadro, lo que demuestra los muchos problemas organizativos y de planificación que existen.

«El primer punto que hay que resolver es el directivo, y los deseos de solucionar el problema, y para eso tenemos que tener en el corazón puesta a La Habana para poder resolverlo, municipio a municipio», subrayó.

Según se conoció en la reunión, en la semana que concluye se decrece en la recogida de residuos sólidos recogidos. Además, existen formas de gestión no estatal que incumplen convenios establecidos de entrega de materias primas. Asimismo, se produjo un aumento de la población afectada por el abasto de agua por redes.

Como parte de las acciones en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución, el próximo sábado 27 de diciembre se realizará la tradicional feria de productos agropecuarios, para lo que se concibe la participación de 15 grupos empresariales, que incluyen los de Artemisa y Mayabeque, el sistema de la Agricultura de La Habana con sus empresas agropecuarias y sus bases productivas.