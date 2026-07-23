Hacer, crecer y vencer: este es nuestro Moncada hoy 

Segundo Frente, Santiago de Cuba, 23 jul (ACN) A 73 años del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes esa gesta constituye fuente de inspiración permanente para perfeccionar nuestras conquistas y no hacer jamás concesiones al enemigo, afirmó hoy Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en este territorio suroriental.

En acto conmemorativo por la fecha, realizado en el municipio de Segundo Frente, ciento por ciento obra de la Revolución, la también miembro del Consejo de Estado señaló que el Moncada no es un hecho del pasado; es una guía, pues enseña que la historia no se hace esperando, sino construyéndola con las manos y el corazón.

Las nuevas generaciones, dijo, deben sentir el llamado a ser relevo y vanguardia, a no rendirse ante las dificultades y a mantener encendida la llama de la dignidad.

El imperialismo estadounidense no se detiene en su escalada de recrudecimiento del bloqueo, económico, comercial y financiero, que no es solo un cerco, es una asfixia calculada para borrar el ejemplo de dignidad que representa Cuba para el continente y doblegar al pueblo por el hambre y la desesperación, dijo.

Bajo estas circunstancias, manifestó, la mejor lección que se desprende de estas horas es la grandeza de un pueblo que sabe, en lo más profundo de su amor propio, cuánto valor tiene vivir para conocer, desde la rebeldía, el sentido de la dignidad y la entrega, y qué significado tiene vencer.

Según dijo la dirigente partidista, la provincia llega a este aniversario con resultados en el montaje de fuentes renovables de energía, avanzando en la estrategia de transición energética, se mantiene el 100 % de la cobertura médica y de enfermería en la Atención Primaria de Salud.

Se incrementan los nacimientos al cierre de junio como resultado del impacto del programa materno infantil, se mantiene la vitalidad de las instituciones educativas como una vía para garantizar la atención a los casos vulnerables con dificultades en el aprendizaje para el alcance de sus habilidades; además de aquellos que, por solicitud familiar, y dada la complejidad de la situación presentada, así lo ameriten.

Además, señaló que el déficit fiscal disminuye encaminando a la provincia hacia un desempeño presupuestario y se incrementan los actores económicos estatales y no estatales, quienes tienen la responsabilidad de impulsar las transformaciones económicas y sociales para lograr una mayor satisfacción en la población santiaguera.

A pesar de los discretos resultados, subrayó, estamos conscientes que queda mucho por hacer todavía, partiendo de las potencialidades en cada territorio, y con la principal premisa de hacer, crecer y vencer: ese es nuestro Moncada Hoy.

La celebración fue propicia para reconocer al municipio por sus destacados resultados, así como a la ECOI 11 y la Empresa de Construcciones Militares, en agasajo a su labor en el montaje de los parques solares en Santiago de Cuba, y también se hizo entrega del carnet que acredita como militantes del PCC a pobladoras del serrano municipio.

De igual forma, en el contexto de la conmemoración se homenajeó al Comandante en Jefe Fidel Castro, en ocasión de celebrar el próximo 13 de agosto el centenario de su natalicio, quien inculcó la fe en la victoria, por encima de la adversidad.