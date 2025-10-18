Fortalece Cuba sus lazos con partidos y movimientos de Izquierda

La Habana, 18 oct (ACN) La voluntad de seguir consolidando las relaciones de amistad y cooperación entre Cuba y los partidos y movimientos de izquierda del mundo se reafirmaron hoy en encuentro sostenido entre representantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y organizaciones políticas.

En la jornada, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, firmó con Kemal Okuyan, secretario general del Partido Comunista de Türkiye (TKP) un Acuerdo de Intercambio y Cooperación que fortalecerá el diálogo entre las dos estructuras.

Durante el intercambio, Morales Ojeda resaltó la amistad que une a los dos pueblos y agradeció el apoyo que el grupo de solidaridad con Cuba José Martí y el propio TKP han brindado a la Isla en la lucha contra el bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense.

Okuyan calificó de profundo y sincero el vínculo establecido entre los dos entes políticos que permiten el desarrollo de las agendas de trabajo.

Morales Ojeda y Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido Bélaya Rus, de Belarús, suscribieron hoy la Hoja de Ruta para la implementación del Acuerdo de Intercambio y Cooperación rubricado durante la visita de Miguel Díaz- Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del PCC, al país europeo en junio pasado.

La firma del documento, que tiene como objetivo profundizar los nexos interpartidistas, formó parte de las acciones de trabajo establecidas entre ambos dirigentes en su primer encuentro efectuado el pasado 14 de octubre.

El dirigente partidista conversó también con la comitiva del Partido Comunista Alemán (DKP), encabezada por su presidente Patrik Kobele, al que agradeció el apoyo que ofrecen a la nación en diferentes frentes y al mismo tiempo señaló que la presencia de este grupo en el país es una oportunidad para evaluar la implementación de diferentes memorandos establecidos.

Kobele reafirmó la intención de su organización de continuar la colaboración con Cuba y destacó la importancia del acto en solidaridad con Venezuela realizado ayer en La Habana para el impulso del movimiento antiimperialista en el mundo.

Estas y otras delegaciones han llegado a la capital cubana para participar en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda finalizado este viernes y en el I Festival Internacional Granma Rebelde, un espacio para la divulgación periodística, que concluirá mañana.

Emilio Lozada García, miembro del Comité Central del PCC y jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido, aseveró que la presencia extranjera en estos dos eventos ha tenido un gran significado porque contribuirá a impulsar la unidad de todas las fuerzas de izquierda en un momento complejo, marcado por las amenazas de la administración Trump en la región latinoamericana y su influencia en los conflictos mundiales.

Añadió que para el PCC ha sido fundamental la asistencia de alrededor de 35 partidos políticos a estos dos espacios, porque se han reforzado las relaciones a través de reuniones y convenios.

Participaron en estos intercambios otros representantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.