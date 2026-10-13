Forman gestores de documentos en Ciego de Ávila

Ciego de Ávila, 13 oct (ACN) La formación de 26 estudiantes avileños como Técnico Medio en Gestión Documental se orienta al completamiento progresivo de puestos vacantes relacionados con esa actividad y forma parte de los esfuerzos para preservar el patrimonio documental y la memoria histórica de la nación.

Arialys Pedroso Fleitas, subdelegada de Gestión Documental y Archivos en la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), detalló a la Agencia Cubana de Noticias que en la actualidad cinco alumnos cursan el segundo año de esa especialidad, 14 transitan por el tercero y siete se encuentran en la recta final tras iniciar el cuarto y último periodo lectivo.

El egreso sucesivo posibilitará cubrir seis plazas en organismos que requieren especialistas capacitados para esa labor, con la finalidad de cumplir estrictamente lo establecido en documentos rectores de la actividad en la mayor de las Antillas.

Entre esas regulaciones imprescindibles se encuentran el Manual de Procedimientos del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos del Citma, las Indicaciones Generales para la Conservación de Documentos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Pedroso Fleitas subrayó que el programa de estudios está dirigido a lograr recursos humanos aptos para tratar documentos de archivo con el rigor técnico que exige el valor administrativo, legal, histórico y patrimonial, asegurando la integridad y conservación.

Para asegurar el futuro de esta profesión también se incentiva el trabajo de formación vocacional a través de dos círculos de interés en las enseñanzas Primaria y Secundaria Básica, ambos atendidos por el Archivo Histórico Provincial Coronel Simón Reyes Hernández y con sesiones de trabajo distribuidas durante todo el curso escolar.

Tanto los estudiantes en formación como lo de círculos de interés se integran a las actividades de la Jornada Nacional CubArchivos, que se extiende desde el 9 de junio hasta el 3 de noviembre, fechas en las que se celebran los días Internacional de los Archivos y Nacional del Archivero Cubano, respectivamente.

Recientemente se efectuó un Taller de Historia Local con los alumnos del Técnico Medio en Gestión Documental, en el cual participaron el Historiador de la Ciudad de Ciego de Ávila, representaciones del Citma y del Archivo Histórico Provincial, instituciones académicas y personalidades que constituyen referente en esta labor.

El evento contempló actividades en la Delegación Territorial del Citma, el Centro Histórico de la ciudad de Ciego de Ávila y el Archivo Histórico Provincial, donde abordaron temas referidos a los portales y tarjas.

Además, durante la cita científica se realizó un ejercicio práctico con documentos originales (actas capitulares, protocolos notariales y la colección de la destacada pedagoga martiana Clotilde Agüero).