Firmó Esteban Lazo libro de condolencias por presidente laosiano

La Habana, 14 ago (ACN) Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, firmó el libro de condolencias abierto en esta capital por el fallecimiento de Xaysomphone Phomvihane, presidente de la Asamblea Nacional de Laos.

Según precisó la ANPP desde su página web institucional, en el mensaje, Lazo trasladó "en nombre del Partido, el Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo cubanos, nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del compañero Phomvihane", según consta en el texto rubricado.

El titular del Parlamento cubano destacó que la vida revolucionaria de Phomvihane y sus aportes al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre Cuba y Laos permanecerán como legado entre ambos pueblos.

En el tributo acompañaron a Lazo Hernández el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Democrática Popular Lao en Cuba, Vanhtha Sengmeuang; el diputado Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano; y Ariel Lorenzo, director de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante un intercambio con el embajador laosiano, Lazo recordó su visita a Vientián en 2024, ocasión en que firmó junto a Phomvihane un memorando de cooperación interparlamentaria, y resaltó la contribución del dirigente laosiano en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.