Finalizó Educación con buenos resultados el 2025 en Holguín

Holguín, 2 ene (ACN) El sector de la Educación General en la provincia de Holguín concluyó con buenos resultados el 2025, marcado por la culminación e inicio de dos cursos escolares, el refuerzo a la enseñanza especial, la atención a infantes y la recuperación de los daños del huracán Melissa.

Con la continuación del Tercer Perfeccionamiento de la esfera, en el período la prioridad fue mantener uno de los principales logros de la sociedad cubana desde las más de mil 200 instituciones ubicadas incluso en las zonas más intrincadas de la geografía nororiental, a partir de la reorganización de la red escolar y los programas de ayuda a niños en situación de vulnerabilidad.

Más de 10 mil 500 pequeños se encuentran matriculados en instituciones de la primera infancia, gracias a la apertura de 700 nuevas capacidades en círculos infantiles y la consolidación del programa de construcción con 25 casitas para niños, lo que amplió el acceso a la enseñanza desde edades tempranas, informó a la ACN Yaima Cruz de la Cruz, funcionaria en la Dirección del sector.

En materia de Educación Especial, durante el año que recién concluye se promovió una mayor inclusión social de niños y jóvenes con discapacidad mediante proyectos sobre el cuidado al medio ambiente, la historia y cultura de su localidad y las prácticas artísticas, en vinculación con entidades como el Museo Arqueológico Indocubano Baní y la Universidad de Holguín, refirió Yudelkis Rivera Olivares, metodóloga de la enseñanza.

En los períodos lectivos desarrollados las principales problemáticas fueron el completamiento de la cobertura docente, con más del 80 por ciento de capacidad sin alternativas, y la recuperación ante el evento meteorológico.

El huracán Melissa, que penetró en territorio nacional el 29 de octubre con categoría tres en la escala Saffir-Simpson, afectó alrededor de 520 instituciones, de las cuales se recuperaron más de 150 a finales de 2025, con daños críticos en 28 por derrumbes totales y colapsos de techos, explicó Reinaldo Pupo Caballero, especialista principal de inversión en la entidad.

Los mayores perjuicios se sitúan en las demarcaciones de Sagua de Tánamo, Mayarí, Frank País y Cacocum, que requieren un levantamiento constructivo completo, aunque cuentan con la fuerza de trabajo necesaria, esperan los recursos para iniciar la reparación.

En el caso de las instituciones con mayores daños, se aplican diversas soluciones que incluyen la reorganización del proceso docente-educativo mediante el traslado de los estudiantes de los locales más perjudicados hacia otros con mejores condiciones dentro o cercanos a la comunidad en que se ubican.

Para el completamiento de la fuerza laboral necesaria, se enfatizó en la búsqueda de variantes de calidad como el incremento de la relación docente-estudiante y el reajuste de programas, indicador que influyó en los bajos resultados de las pruebas de ingreso, principalmente en Matemática, y en los niveles secundario y de la Enseñanza Técnica Profesional.

La Dirección General de Educación en Holguín tiene entre sus objetivos del 2026 el fortalecimiento de la labor político-ideológica, la superación de directivos y docentes y el protagonismo de cada territorio en la formación de su futura fuerza laboral.