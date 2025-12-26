Fidel, lo primero evocado en acto por el triunfo que perdura

Matanzas, 26 dic (ACN) La evocación al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) resaltó como lo primero en el acto provincial que desde Matanzas, con profundo honor y renovado compromiso, saludó hoy el cercano aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana, victoria que perdura.

En el Teatro Sauto, Monumento Nacional, reconocieron a Matanzas como municipio vanguardia, por los empeños integrales para impulsar los programas enfocados en el bienestar del pueblo a pesar de los numerosos retos y limitaciones, por lo cual conquistó la sede del acto de este viernes.

Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, apuntó que la celebración de la histórica efeméride es fuente de inspiración, alegría y regocijo, no solo por lo que significa haber alcanzado la plena libertad e independencia de la patria aquel glorioso primero de enero de 1959, sino por la proeza de sostener la victoria conquistada por más de seis décadas.

Hoy cumplimos con honor el sagrado deber de realizar la hazaña de resistir y crecer, apuntó Sabines Lorenzo, quien resaltó además que en la provincia se realiza el proceso de enriquecimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía como ejercicio democrático, abierto a todo el pueblo, en el cual todos los actores de la sociedad deben aportar ideas y sugerencias.

Colosal esfuerzo se hace para en medio de tanta escasez de recursos de todo tipo mostrar en el período resultados alentadores en determinados indicadores, aun cuando estamos conscientes de que no se alcanzan los niveles deseados para satisfacer las necesidades de la población, expresó.

La conclusión de cinco parques solares fotovoltaicos que representan 90 megawats instalados, el inicio de la modernización del acueducto de esta ciudad, y la apertura y funcionamiento de un centro de protección social para la atención a personas con conductas deambulantes, se incluyen entre los logros de la etapa.

Será prioridad en el año del centenario del Comandante en Jefe concentrarse en la transformación del sistema de trabajo, con prioridades como aumentar el superávit para generar financiamiento para el desarrollo territorial, el aumento del salario medio, y las soluciones a los problemas energéticos que limitan la economía, mencionó Sabines Lorenzo, con la convicción de que en la unidad está la clave del éxito.

La ocasión, que contó además con la presencia de Marieta Poey Zamora, gobernadora de Matanzas, y otras autoridades políticas y gubernamentales representantes del pueblo, fue propicia para la entrega a 67 compañeros, de los carnés que los acreditan como militantes del PCC, y amenizaron la cita artistas y agrupaciones que resaltan por sus aportes al panorama cultural del territorio.